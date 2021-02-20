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Nişanlıyken ölen teyzesinin çeyizlik porselen tabaklarını 'Buz Müzesi'nde sergiliyor

DHA

Nişanlıyken ölen teyzesinin çeyizlik porselen tabaklarını 'Buz Müzesi'nde sergiliyor


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyesi Dr. Caner Yedikardeş, 1972'de nişanlıyken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren teyzesinin çeyizinden kalan porselen tabakları 'Ayten'den Kalanlar' adıyla 'Ata Buz Müzesi'nde açılan 'Tuz Buz' sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergiyi gezenler, Yedikardeş'ten dinledikleri, teyzesinin ve tabakların hikayesiyle duygulandı.
Atatürk Üniversitesi'nin ilk ve tek 'Buz Müzesi' olarak Türkiye'ye kazandırdığı müzede; müzenin ilk, kendisinin üçüncü kişisel sergisini açan, Seramik Bölümü öğretim üyesi Caner Yedikardeş'in 'Ayten'den Kalanlar' adını vermesinin hikayesi, ziyaretçileri duygulandırdı. Buz blokta dondurulmuş kırılma anları olarak dikkat çeken porselenlerin özel önemi olduğunu vurgulayan Yedikardeş, "Ayten öğretmen, benim büyük teyzemdir. 29 yaşında henüz genç bir öğretmenken 1972'de nişanlısıyla geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Nişanlı olması nedeniyle onun için hazırlanmış çeyiz eşyalarından bir tek bu tabaklar kaldı. Yapıtlarımda kullandığım bu tabakların kırılma anlarının dondurulması, yaşanmış trafik kazasının metaforudur. Bu kazanın yaşanmışlığı ve tabakların hiç kullanılmamasıyla yaşanmamışlığı da zamanın sarmal ilişkisi içerisinde ele aldım. 'Tuz Buz' sergisinin mottosu; 'Döngünün kaderi sarmaldır'. Bu mottodan hareketle 'Ayten´den Kalanlar'ın yani özü toprak olan bu 50 yıllık porselenlerin yüksek sıcaklıktaki ateşlerde pişirilme imtihanı, nesneleşmesi ve 50 yıl öncesine ait bir anın onlarla bir buz blok içerisinde dondurulmasıdır. Dahası toprak, ateş ve suyun dönüşümlü birlikteliğiyle zamanın sarmal ilişkisi gözler önüne serilmektedir" diye konuştu.
'ÇEYİZİNİ KULLANAMADI'
Ayten Uğural öğretmenin ablası Sabiha Yüksel (89) de kardeşinin hikayesini şöyle anlattı:
"Ayten, 29 yaşında öğretmendi. 7 sene Samsun´da, 2 sene Erzurum Şenkaya´da öğretmenlik yaptı. Nişanlısıyla Sivas´ta tanıştı. Babamdan söz almaya Samsun´a geldiler ancak dönüş yolunda kaza oldu. Samsun ayağa kalktı öğretmenlik yaptığı köyde talebeleri büyük üzüntü yaşadı. Çeyizinden sadece o tabakları saklayabildim hiçbir çeyizini kullanamadı."
Sergiyi gezenlerden Nurevşan Hemşinli, "Bu müzeye ilk defa geldim. Çok memnun kaldım. Bana çok güzel şeyler kattı. Kalıpların içindeki tabakların hikayesini dinlemeseydim öylece bakıp geçecektim. Hikayeyi dinledikten sonra bende başka duygular uyandırdı" diye konuştu.
Sergiyi 'muhteşem' olarak değerlendiren Büşra Durmuş ise "Türkiye'de nadir bulunan hatta hiç olmayan bir müzedeyiz. Tabakların hikayesi çok etkileyiciydi. Bir şeyin hikayesi olunca iş daha anlamlı oluyor. Çok mutlu oldum" dedi.
Öte yandan müzede, 'Tuz Buz' isimli sergisinin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve tamamen buzdan yapılan, 'Cumhuriyet ve Çocuk' isimli karma sergi de 18 Ocak'ta açıldı ve sergilenmeye devam ediliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu 'Ata Buz Müzesi'nin salonunda Türkiye, bayrak, Atatürk ve Erzurum'da direnişin sembolü haline gelen Nene Hatun karakteri üzerinden üretilen eserlerin yanında çocukların temas edebildiği, iletişim kurabildiği simgeler yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-02-20 08:39:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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