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Başkandan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

DHA

Başkandan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda bir sorun yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren personelini gece yarısı ziyaret eden merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, tatlı ikram ederek moral verdi. Başkan Sunar çalışmalara da eşlik etti.
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte merkez Yakutiye ve Aziziye belediyeleriinn uyum içerisinde çalışarak kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için başlatıkları karla mücedele seferberliğinin kesintisiz sürdüğünü söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, çalışmaların 24 saat boyunca kesintisiz sürdüğünü belirtti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü gecelerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan personeli ziyaret eden Başkan Sunar, personele kendi elleriyle tatlı ikram etti.
'24 SAAT KARLA MÜCADELE'
Tüm şehir uykudayken sabah herkesin evine ve işine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için görev başında özveriyle çalışan karla mücadele ekibine teşekkür eden Başkan Sunar, "Karla mücadele için 44 araç ve 77 personelden oluşan ekiple kardan etkilenen tüm yollara müdahale ediyoruz. Kar yağışı bereket demektir, su kaynakları demektir. Bu nedenle kar yağışı bizi mutlu ediyor. Ancak insanımızın hayatının da olumsuz etkilenmemesi gerek. Hayatın normal akışında seyretmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun için ekiplerimizi vardiyalı olarak 24 saat çalışıyor. Herkes evinde uyurken onlar çalışıyor. Ben de kendilerini tatlı ile ziyaret edip, moral vermek istedim. Bir sürede onlarla çalıştım. Karları bir yerde toplayıp adeta mahalle ortalarında küçük dağlar oluşturduk. Her gün yüzlerce tonu kent merkezinin dışına taşıyoruz. Ne merkez ne de kırsal köylerimizde bir saniyeliğine bile olsa kapalı yolumuz olmaz. Karı yağar yağmaz kaldırırız" diye konuştu.
Kar yağışının bir külfete dönüşmemesi, nimet olarak benimsenmesi adına çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekleyen Başkan Sunar, "Gönlümüzü de, yollarımızı da halkımıza açık tutuyoruz. Kış turizmine katkı sağlayan yağışın, ulaşım, ticaret ve eğitim hayatına olumsuz yansımaması temel amacımızdır. Erzurum'da karın bir külfet olarak değil, bir nimet olarak benimsenmesinde, tüm imkanlarını seferber ederek kar temizliği yapan belediyelerin büyük katkısı vardır" dedi.FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-02-21 08:39:35

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