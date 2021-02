Tortum Şelalesi beyaza büründü 

Salih TEKİN/ERZURM, (DHA)ULUSLARARASI Sakin Kentler Birliği tarafından 'Türkiye'nin 11'inci sakin kenti' seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, her mevsim olduğu gibi kışın da kar yağışı ile farklı güzelliğe bürünüyor. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan, korkulukları ise buz tutan şelelade yeni sezon hazırlıklarına ise martta başlanacak.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan ve suları 48 metre yükseklikten dökülen Tortum Şelalesi, Afrika'nın Zambezi Nehri'nde 120 metre yüksekliğindeki Vietorio Şelalesi ile ABD'nin Erie Gölü ile Ontario Gölü arasındaki 51 metre yüksekliğindeki Niagara Şelalesi'nin ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor. Her mevsim güzel olan, Türkiye'nin en büyüğü Tortum Şelalesi, kış aylarıyla birlikte farklı güzelliğe büründü. 3 gün önce yağan karın ardından çevresi beyaz örtüyle kaplanan şelalenin korkulukları soğuk havada buzla kaplandı. Az da olsa ziyaretçinin gezdiği şelale için mart ayıyla birlikte yeni sezonun açılmasını bekleniyor.

Tortum Şelalesi'nde işletmecilik yapan Şaban Ata, yaklaşık 950 rakımda olan şelalede şubat ayının ortasında beklemedikleri kar ve soğuk yaşadıklarını söyledi. Soğuk hava nedeniyle şelale korkuluklarında değişik desenlerde buzlar oluştuğunu belirten Ata, beyaz örtüsü ve buz dekorasyonuyla farklı güzellik meydana geldiğini kaydetti.

Pandemi yüzünden Tortum Şelalesi'ne gelen ziyaretçi sayısının düştüğünü vurgulayan Ata, mart ayıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını da bildirdi. Erzurum Valiliği'nin koordinesinde yapılan çalışmalar sayesinde dünya harikası şelalenin gün yüzüne çıktığını vurgulayan Şaban Ata, ibadet yeri ve lavabo eksikliğinin de bir an evvel giderilmesi gerektiğini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-02-22 09:12:59



