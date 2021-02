Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek Başkan Orhan: Erzurumspor Süper Lig’in tadı-tuzu

Aziziye Belediyesi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a destek olmaya devam ediyor. Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın talimatıyla Aziziye Belediyesi iştiraki olan Ilıca Termal Tesisleri, saha içi reklam mecralarındaki yerini yeniden aldı. Pandemi sebebiyle bilet gelirinden yoksun kalan Erzurumspor için reklam desteği verecek olan Aziziye Belediyesi, mavi beyazlı takımı bu sezon da yalnız bırakmamış olacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un, Süper Lig’in tadı ve tuzu olduğunu belirterek, “Erzurumspor’umuz Türk futboluna renk kattığı gibi, aslında bu şehri de ifade ediyor. Bu şehrin takımına olun tutkusunu, armasına olan sevdasını, futbola olan ilgi ve alâkasını temsil ediyor. Dolayısıyla bu güzide kulübün yanında olmak ve ona her türlü desteği vermek, açıkçası hepimizin önceliği olmalıdır” dedi.

Kazım Karabekir’de Ilıca Termal Rüzgarı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynadığı maçları neredeyse hiç kaçırmayan ve Erzurumspor taraftarı olmanın aslında bir ayrıcalık olduğu görüşünü savunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Aziziye Belediyesi olarak; Erzurumspor’umuza maddimanevi her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Belediyemizin iştiraki olan Ilıca Termal tesislerimiz, geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da yine Erzurumspor’umuzu desteklemeye devam edecek. Bu doğrultuda saha içi reklam mecralarındaki yerimizi yeniden aldık ve sezon sonuna kadar yine Dadaş’la birlikteyiz. Takımımıza yürekten başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Erzurumspor Taraftarına Orhan Tarifi

Değerlendirmesinde Erzurumspor taraftarları için özel bir de parantez açan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Erzurumspor Türk futbolu için nasıl ki özel bir anlam taşıyorsa, Erzurumspor taraftarı da bir o kadar büyük ayrıcalık taşıyor. Çünkü yedisinden yetmişine varıncaya kadar Erzurumspor’un her bir taraftarı takımına aşkla bağlı çok geniş bir aileyi teşkil ediyor. Altını hususen çizmek gerekirse; hiçbir takımın taraftarı Erzurumspor taraftarı kadar fedakâr, vefakâr ve cefakâr değildir” vurgusunda bulundu.

“Başkan Sekmen’in payı çok büyük”

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geldiği noktada çok büyük bir emek ve pay sahibi olan Onursal Başkan Mehmet Sekmen’e de teşekkür eden Başkan Orhan, “Mehmet Sekmen başkanımız, ruhunda şampiyonluk olan bu şehre öyle bir takım kazandırdı ki, şampiyonluk sevincini hepimize hem de üst üste yaşattı. Dolayısıyla sayın başkanımızın Erzurumspor için verdiği emekler ve sağladığı destekler, hiçbir zaman unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

