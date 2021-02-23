Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi



Şifanur TAVUS/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, felçli olması nedeniyle 17 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Sevgi Aksakal'ın (72) yalnızılığını paylaşmak için istediği muhabbet kuşu, Palandöken Belediye Başkanı Mahmut Sunar tarafından evine götürüldü. Aksakal, kuşu görünce büyük mutluluk yaşadı.

Palandöken ilçesinde yaşayan, 6 çocuk annesi Sevgi Aksakal, boynunda oluşan kitle nedeniyle ameliyat olmasının ardından sol tarafından felç geçirdi. Felç yüzünden 17 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Aksakal, 8 sene önce eşini kaybetti. Yaklaşık 6 yıldır kendisine kızı Nevin Aksakal'ın baktığını söyleyen Sevgi Aksakal'ın, evinde can sıkıntısını geçirmek için sahiplendiği 'İnci' isimli kedisi de kayboldu. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Aksakal, kendisine yoldaş olsun, diye Palandöken Belediye Başkanı Sunar'dan muhabbet kuşu istedi. Hasta ve yaşlı kadının talebini geri çevirmeyen Sunar, satın aldığı muhabbet kuşunu evine götürerek hediye etti.

'UMARIM ONA YOLDAŞLIK EDER'

Sevgi Aksakal'a muhammet kuşunu vererek, heyecanını paylaşan Başkan Sunar, "Sevgi annemizin birtakım rahatsızlıkları var. Uzun zamandır yatağa bağlı yaşıyor. Kendisi burada evladıyla birlikte yaşıyor ama zaman zaman yalnızlık çekiyor. Yalnızlığına yoldaş olsun, diye bizden bir muhabbet kuşu talebinde bulundu. Böyle bir istek bizi hem sevindirdi hem de heyecanlandırdı. Aldığımızı bu kuşa Sevgi annemiz 'İnci' ismini verdi. Umarım ona yoldaşlık eder. Rabb'im Sevgi annemize sağlıklı, uzun ömürler versin" diye konuştu.

'DUVARLAR BANA SES VERMİYOR'

Kaybolan kedisi 'İnci'nin ismini muhabbet kuşuna veren Sevgi Aksakal ise "Allah başkanımızdan razı olsun. Önceden de kendisine dua ederdim. Muhabbet kuşunu getirmeseydi bile bende yeri değişmezdi. Duvarlar bana ses vermiyordu. Rahmetlik eşimin resmi de duvarda. O da bana ses vermiyor. Ben de bu şekilde oyalanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-02-23 16:43:02



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