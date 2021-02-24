Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 Şubat'ta Erzurum'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Tanıtım Programı'nda dile getirdiği Erzurum’da bulunan Türkiye'nin en büyük kızılötesi teleskobu, 2022'de ilk ışığını alacak. Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak teleskobu taşıyan tır konvoyu Gebze’den yola çıktı. Konvoyun 26 Şubat Cuma günü Erzurum'da olması bekleniyor.

İtalya'da fabrika testleri tamamlanan ve 2020 yılı içinde gelmesi gereken DAG Teleskobu, pandemi nedeniyle özellikle de İtalya'daki olumsuz pandemi süreci sebebiyle aylarca gecikti. Palandöken ilçesindeki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşasına başlanan gözlemevine yerleştirilecek teleskobun birçok üst düzey görüşme ve temas sayesinde yurtdışından ve yurtiçinden özel izinlerin alınması, ülkemize getirilmesi, gümrük işlemleri ve nakliye planlaması tamamlandı.

22 Şubat 2021 günü öğleden sonra DAG Teleskobu'nu taşıyan 100 tonluk 6 tırlık filo Gebze gümrüğünden yola çıkarıldı. Parçaların 3 tanesinin büyük ebatta ve tonajda olması özel yol güzergahının belirlenmesi ve yol boyunca eşlik edilmesi gibi özel şartlar altında, yol ve hava koşullarına bağlı olarak 26 Şubat 2021 tarihinde Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde olması bekleniyor. Atatürk Üniversitesi’nin tahsis ettiği özel hangarlarda koruma altına alınacak olan teleskop, hava şartlarına göre Doğu Anadolu Gözlemevi'ne Haziran ayında parçalar halinde çıkarılması bekleniyor.

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