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Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı Aydemir MHK’ya seslendi: “Böyle bir rezalet olabilir mi?” Aydemir Erzurumspor’un hakkını aradı

İHA

Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı Aydemir MHK’ya seslendi: “Böyle bir rezalet olabilir mi?” Aydemir Erzurumspor’un hakkını aradı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ErzurumsporHatayspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "ErzurumsporHatayspor arasındaki maçta bir faul oluyor. Hataysporlu oyuncu faulü 6 metre önden kullanıyor, gidip gol atıyor, hakem de o golü veriyor. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir rezalet olabilir mi?” diye sordu.
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ErzurumsporHatayspor arasında Pazar günü oynanan Süper Lig 26’ıncı hafta karşılaşmasında hakem hatalarının yaşandığını belirten Milletvekili Aydemir, bu konudaki tepkisini dile getirdi.
Milletvekili Aydemir, Süper Lig'de geçen hafta yapılan ErzurumsporHatayspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, "Daha önce hak etmediğimiz halde hakemlerin yanlışlarından küme düştük. Aynı şeyi bir daha yapmaya çalışıyorlar, ben bunları kınıyorum. Merkez Hakem Kurulunu, Futbol Federasyonunu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı dikkatli olmaya, çok daha rikkat üzere hareket etmeye davet ediyorum" dedi.
Milletvekili Aydemir, hakemlerin zaman zaman yaptığı hataların, takımlar arasındaki kardeşlik iklimine zarar verdiğini, buna halel getirecek durumdan uzak durmaları gerektiğini ifade etti. Milletvekili Aydemir, “Merkez Hakem Kuruluna sesleniyorum; yaptırımlar eğer yanlışlara uygulanmazsa, bir yaptırıma hakem muhatap edilmezse bu hep devam eder" diye konuştu.
Milletvekili Aydemir, "ErzurumsporHatayspor arasındaki maçta bir faul oluyor. Hataysporlu oyuncu faulü 6 metre önden kullanıyor, gidip gol atıyor, hakem de o golü veriyor. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir rezalet olabilir mi? Eğer bu hal, Galatasaray'ın başına gelse, dünyayı başlarına yıkarlar. Sadece bir milletvekili olarak değil Erzurumspor taraftarı olarak söylüyorum; bunu yapmaya hakemlerin hakkı yoktur. Merkez Hakem Kuruluna sesleniyorum; yaptırımlar eğer yanlışlara uygulanmazsa, bir yaptırıma hakem muhatap edilmezse bu hep devam eder. Ne olur? İki takım arasındaki kardeşliğin bozulmasına vesile olur. Her Erzurumsporlunun Hatayspor'u gönlüne koyduğunu biliyorum. Ancak bu haksızlığı yaptığın zaman, biz de bunu dillendirdiğimiz zaman ne oluyor? Sanki Hatayspor'un karşısındaymışız gibi bir pozisyon alınıyor. Olur mu böyle şey?” dedi.
Aydemir: “İki sezon önce hakem hataları yüzünden küme düştük”
Erzurumspor’un 2018 2019 sezonunda hakem hataları sebebiyle Süper Lig’den düştüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, “Daha önce hak etmediğimiz halde hakemlerin yanlışlarından küme düştük. Aynı şeyi bir daha yapmaya çalışıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Merkez Hakem Kurulunu, Futbol Federasyonunu, Gençlik ve Spor Bakanlığımızı dikkatli olmaya, çok daha rikkat üzere hareket etmeye davet ediyorum. Erzurum'da şu anda insanlarda huzursuzluk var, üzüntülü bir hal var. Buna sebebiyet verenlere mutlaka ama mutlaka müeyyide bekliyoruz. Bu hakemlerin hakemlik vazifelerini gözden geçirmek lazım. En azından dinlendirmek lazım, taltif etmemek, yüceltmemek lazım” dedi.
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında siyaset gündemine de değinen Milletvekili Aydemir, muhalefet partilerinin grup toplantılarındaki konuşmalarda, ülkenin problemlerine dönük kırıntı misali tek bir lafın duyulmadığını söyledi.
Aydemir grup toplantılarını değerlendirdi
Konuşmalarda, hakikatlerin alt üst edildiğini, gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan terennümlerle karşılaştıklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, grup toplantılarında daha nitelikli konuşmalar beklediklerini, bunlardan istifade etmeyi ümit ettiklerini ancak yine değişen bir şeyin olmadığını belirtti. Milletvekili Aydemir, "Biz pandemi döneminde ekonomimizi büyütürken, ciddi anlamda insanların, ülkelerin ilgisini çekerken tenkit yöneltiyorlar" dedi.
AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Ekonomik zeminde bugün muhkem bir hal ortada ise bunun altında Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki başroldedir ancak onunla beraber yürüyen bir kadro var, eski Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın gayreti vardır. Bu hakkı herkes teslim etmek durumdadır" diye konuştu.

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