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Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ediyoruz” “Ülkemizin her zerresini eserlerle donattık”

İHA

Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ediyoruz” “Ülkemizin her zerresini eserlerle donattık”

AK Parti Erzurum Milletvekili, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aydemir, kamuözel iş birliğini hayata geçirerek Türkiye'nin her zerresinin eserlerle donatıldığını belirtti.
TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti grubunun kamu özel iş birliğiyle yürütülen projelerle ilgili araştırma önergesi görüşmelerinde AK Parti grubu adına kayıtlar konuşan Milletvekili Aydemir, “Biz iftihar ediyoruz, eserlerimizle iftihar ediyoruz, yaptıklarımızla iftihar ediyoruz” dedi.
Bununla herkesin iftihar etmesi gerektiğini söyleyen Aydemir, "Milletimize özellikle sesleniyorum: Size yapılan hizmetler, eser eser önünüze koyduklarımız maalesef birilerini rahatsız ediyor. Bu öneri iyi bir öneri değildir. 2019 sonu itibarıyla kamu özel iş birliği yöntemiyle bugüne kadar 57,3 milyarlık yatırım hayata geçirmişiz. Buradan elde ettiğimiz gelir 76,5 milyar. 'Devleti zarara uğrattılar, millet kaybetti.' demek afaki, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler” ifadesine yer verdi.
TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında muhalefetin iddialarına cevap veren Milletvekili Aydemir, “’Çete’ kavramını şu yüksek mevkiye, şu mehabet ifade eden yapıya yakıştıramadığımı özellikle söylüyorum ve iş âleminin içerisinden gelen birisi olarak bir bühtan, bir iftira olarak gördüğümüzü, dahası bütün camia tarafından böyle yaklaşıldığını özellikle bilmenizi istiyorum. Hususen, o âlemin içerisinde olan, iş âleminin içerisinde olanlar için söylüyorum ve “Utanıyorsunuz.” dediniz, tam tersi, biz iftihar ediyoruz, eserlerimizle iftihar ediyoruz, yaptıklarımızla iftihar ediyoruz” diye konuştu.
“Ülkemizin her zerresini eserlerle donattık”
Milletvekili Türkkan’ın “Ciro desteğinden kimse faydalanamadı’ yolundaki iddialarını reddeden Milletvekili Aydemir, “Hiçbirinin hakikat payı yok. Bir defa “Ciro desteğinden kimse faydalanamadı.” diyorsunuz, ya ayın 31’ine kadar müracaatlar devam ediyor Lütfü Bey. En azından şunları hazırlarken biraz dikkat etmek lazım, biraz çalışmak lazım, ondan sonra buraya gelmek lazım çünkü insanlar biliyor. Kaldı ki bu bir finansman yöntemi, kamuözel iş birliği, biz bunu hayata geçirerek ülkemizin her zerresini eserlerle donattık. Bununla sizin de iftihar etmeniz lazım, gurur duymanız lazım, bu nasıl bir anlayıştır ben çözemiyorum” dedi.
5 Büyük Müteahhit Firmasına af getirildi iddialarına sert tepki gösteren Milletvekili Aydemir, “Efendim, “Bu 5’li çeteye af geldi, vergiler” iddiası. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim, siz de zaman zaman geliyorsunuz, arkadaşlarınız var; orada şu mevzuyu kaç defa tartıştık, kaç defa vuzuha kavuşturduk ama perdeli olunca gözler, yüreklerde, kalpte bir mühür olunca görülmüyor bu maalesef. Böyle bir şey olur mu?” diye sordu. Milletvekili Aydemir, konuşmasının devamında, “Biz, kamuözel iş birliği yöntemiyle bugüne kadar 57,3 milyarlık yatırım hayata geçirmişiz 2019 yılı sonu itibarıyla. Buradan elde ettiğimiz gelir ne arkadaşlar bugüne kadar? Onu da net rakam veriyorum: 76,5 milyar” ifadelerine yer verdi.
Milletvekili Aydemir, “’Bu devleti zarara uğrattılar, millet kaybetti’ demek afaki, hakikatle uzaktan yakından ilgisi olmayan şeyler. 20 milyar gelirimiz var rakamsal olarak, net rakam. Artı, bu yetmez, bu rakam yetmez. Bir defa bir konfor koymuşuz, onun dışında yollar yapmışız, yolları kısaltmışız, her hâliyle insanlarımızın refahına, huzuruna, hayatının niteliğine katkı sunmuşuz. Dolayısıyla “Ya ben bunu yazarım, nasıl olsa orada söylerim, üç beş kişinin kulağında kalsa da kafi.” Demek hakşinas bir yaklaşım değildir doğru değildir” diye konuştu.
İYİ Parti’nin Esnafa yönelik kira yardımları konusundaki değerlendirmelerini cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Bir şey daha söylüyorum a, az önce dediniz ki: “Kira yardımından kimse faydalanamıyor.” Hemen, anında Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Rasim Fırat’ı aradım, milletvekilinize sorun arasın, “Öyle şey olur mu ya? Kira yardımını elbette ki alıyor bizim esnafımız. Sırada olanlar da var, alacaklar” dedi.
Milletvekili Aydemir, konuşmasının son bölümünde, “Şunu söylüyorum arkadaşlar bakın, çok net bir şey söylüyorum. Noksanımız vardır, eyvallah olabilir, onu söyleyeyim ama hakikatleri ters yüz etmeyin; bunlar doğru değil. Bu önergeyi bütünüyle kabul etmiyor, reddediyoruz; gerçekleri bütün bütün çarpıtmak olarak değerlendiriyoruz” dedi.

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