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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

İHA

Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, Yüzme Milli Takımı’na da kapılarını açtı.
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Sporcularının oksijen kapasitelerini arttırmak amacıyla Erzurum'da Olimpik havuzda kamp sürecine giren 30 kişilik Yüzme Milli Takımı, antrenmanlardan maksimum verim almayı hedefliyor.
Galatasaray Yüzme Şubesi Başantrenörü ve Yüzme Milli Takımlar Genç Milli Takım Sorumlu Antrenörü Yasin Atıl, "21 Şubat 2021 tarihi itibariyle Erzurum’da kampa başladık. Hedeflerimiz içerisinde Olimpiyat A barajını geçmektir. Yüzme Milli Takımı sporcularımızı Avrupa Şampiyonası'na hazırlamak. Türkiye’yi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek ve başarı sağlamaktır. Bu yüzden Yüzme Milli Takım kampı olarak Erzurum’u tercih ettik ve kampa girdik. Özellikle Erzurum Yükselti Kampı yönünden son derece önemli. Böyle tesislerin ülkemizde var olması elbette bizler için çok büyük avantajdır. Ülkemizi yurt dışında temsil edebilmek için yurt dışı kamplara katılırdır. Şimdi ülkemizde bu tür tesislerin çoğalması ister istemez kaliteyi de peşinde getiriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve salon görevlilerimize de bir teşekkürü borç biliyorum. Yüzme Milli Takımı'nı oluşturabilmek için Mart 2021 tarihi içerisinde seçme yapmak, Nisan 2021 tarihi içerisinde de Yüzme Milli Takımı'nı seçmek, son olarak da Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Şampiyonasına hazırlanmak. Kamptaki sporcuların tamamı olimpiyat akreditelidir. Takımımızda birçok yüzücümüz Olimpiyat A barajı içiresinde bulunuyor. Federasyon bazında 12 sporcumuzu A barajı içerisine almış bulunuyoruz. Bu ne demek ileri yönelik emin adımlarla ilerlemek ve ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmektir. Sporcularımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Yüzme Milli Takımı olarak 30 kişilik kadro ile Erzurum’da kampa girdik. Kadromuz içerisinde 25 erkek, 5 kadın sporcumuz bulunuyor. Kampımızda Olimpiyat A ve Olimpiyat B barajını geçen sporcularımız bulunuyor. İleriye yönelik A barajını geçme çalışmalarımız da devam ediyor. Sporcularımızın en büyük hedefi bu sporu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerini kullandı.
Yükselti Kampında antrenmanlar günde çift seans olarak yapılıyor.

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