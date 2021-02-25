Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği anlattı Aydemir CHP Belediyeciliğini ‘3 Ç’ ile tarif etti Aydemir: “Türkiye sağlıkta da gıpta edilen ülke”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakıldığını söyledi. Milletvekili Aydemir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Erzurum’un 3 ilçesine tahsis edilen Panaromik röntgen cihazları için teşekkür etti.

Eskiden hastanelerin halini herkesin bildiğini belirten Milletvekili Aydemir, "En kenarda, köşede olan ilçelerimizde bile hastane kıvamında yapılar inşa ettik. Türkiye'ye sağlık konusunda gıpta ile bakılıyor. Korona virüs ile mücadelede Türkiye eşi benzeri olmayan bir noktaya geldi" ifadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında, geçmişte muhalefetin belediyecilik örnekleriyle ilgili çok değerli bilgiler paylaştığını, bunun çok önemli olduğunu, çünkü insan hafızasının çok çabuk unuttuğunu söyledi.

‘Eskiden hizmet yoktu, dedikodu vardı’

Bunlardan tecrübe çıkarmak gerektiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, gençlerin içinde bulundukları hali sürekli yaşanan bir şeymiş gibi düşündüklerini kaydetti. Milletvekili Aydemir, "Oysa öyle değil. Eskiden hizmet yoktu, eser yoktu, dedikodu vardı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir halimiz var" dedi.

Sahada memnuniyet katsayısının zirvede olduğu bir hal yaşandığını belirten Milletvekili Aydemir, "Gençlerimiz dahasını istiyorlar ve bunda haklılar. Bunu yapabilecek kadrolar da AK Parti kadrolarıdır" diye konuştu.

CHP’nin yerel yönetim yaklaşımına tepki

CHP'yi ifade eden yerel yönetim anlayışının çöp, çamur, çukur olarak "üç ç" ile tarif edildiğini dile getiren Aydemir, "20 küsur sene sonra yeniden iş başına geldiler, İstanbul'da bir kar yağdı trafik allak bullak oldu. Bizim kadrolarımıza alışan gençlerimiz sanki o hal hep devam eder gibi düşünüyorlar. Eskiyi yaşamış biri olarak; bizim zamanımızda, biz gençken, belediyeler işçilerine maaş dahi ödeyemezlerdi. Bu, bizimle beraber bunlar ortadan kalktı. Yeniden eski hale evrilmemek lazım. Bunu yaşamamak için bunları hatırlamak ve hatırlatmak lazım" değerlendirmesini yaptı.

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