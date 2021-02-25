TBMM’de Erzurum trafiği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM’de Erzurum trafiği

İHA

TBMM’de Erzurum trafiği

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de Aziziye ve Pasinler heyetlerini ağırladı. Görüşmelerde iki ilçeye ait beklentiler ele alındı, 2021 yılı hedefleri değerlendirildi, öngörü ve tespitler paylaşıldı.
TBMM’de Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Pasinler AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Kanal’la bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçeler kaydında AK Parti yaklaşımını anlattı. Başkan Dölekli ve Kanal’ın 2021 yılına ait taleplerini değerlendiren Milletvekili Aydemir, Pasinler heyetine teşekkür etti.
TBMM’de bir diğer Erzurum gündemi Aziziye’ydi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen, Aziziye AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları Bünyamin Gündekal ile Murat Anatepe ‘yi TBMM’de ağırlayan Milletvekili Aydemir, heyetle aziziye istişaresi gerçekleştirdi, ilçede 2021 yılı için öngörülen yatırım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği anlattı Aydemir CHP Belediyeciliğini ‘3 Ç’ ile tarif etti Aydemir: “Türkiye sağlıkta da gıpta edilen ülke”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği ...
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
YEREL HABERLER Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ediyoruz” “Ülkemizin her zerresini eserlerle donattık”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ...
Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
YEREL HABERLER Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ...
Faydalı modelde Erzurum farkı
YEREL HABERLER Faydalı modelde Erzurum farkı
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Taksit ...
Oltu Tuğla Fabrikası’nın tapu satışı yapıldı
YEREL HABERLER Oltu Tuğla Fabrikası’nın tapu satışı yapıldı
Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı Aydemir MHK’ya seslendi: “Böyle bir rezalet olabilir mi?” Aydemir Erzurumspor’un hakkını aradı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine ...
Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü yatırımlarla sildik” “Lügatimizde ‘öteki’ diye bir kavram yoktur” Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü ...
Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet kuşu hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet ...
Memur-Sen’den ’28 Şubat’ açıklaması
YEREL HABERLER Memur-Sen’den ’28 Şubat’ açıklaması
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 Şubat'ta Erzurum'da
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 ...
KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin kişilik istihdam
YEREL HABERLER KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin ...
'Toplu taşımada omuz omuza yolculuklara dönülürse başladığımız yere geliriz'
YEREL HABERLER 'Toplu taşımada omuz omuza yolculuklara dönülürse ...
Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi - Yeniden
YEREL HABERLER Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu ...
BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını ...
Çaylar Başkan Sunar’dan Sunar gençlerle Erzurum Salgın sürecini konuştu
YEREL HABERLER Çaylar Başkan Sunar’dan Sunar gençlerle Erzurum ...
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu ...
Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek Başkan Orhan: Erzurumspor Süper Lig’in tadı-tuzu
YEREL HABERLER Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam ...
İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi
YEREL HABERLER İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi
Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret
Curling Süper Lig müsabakaları 95 sporcunun katılımıyla Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Curling Süper Lig müsabakaları 95 sporcunun ...