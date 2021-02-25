Curlingte kupalar sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Curlingte kupalar sahiplerini buldu

İHA

Curlingte kupalar sahiplerini buldu

Curlingte 20192020 sezonunda 1. Lig ve Süper Ligde şampiyon olan takımlar ile ilk üçte yer alan ekiplere kupaları verildi.
Korona virüs (Covid19) Pandemisine rağmen curling faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Kenan Şebin’in federasyon başkanlığında organizasyonlarını başarılı bir şekilde yapmayı sürdüren Curling Federasyonu 20192020 sezonu 1. Lig ve Süper Ligin de ödül törenini gerçekleştirdi. Bir yandan 20202021 sezonu Süper Lig müsabakaları yoğun bir tempoda GSİM Curling Salonu’nda 19 kulüpten 95 sporcunun katılımı ile devam ederken, diğer yandan 20192020 sezonunda ilk üçte yer alan kadın ve erkek takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi.
Geçtiğimiz sezon Korona virüs (Covid19) nedeniyle yapılamayan 20192020 Sezonu Türkiye Curling 1. Lig ve Süper Lig Müsabakaları Ödül Töreni 23 Şubat 2021 Salı günü Erzurum Curling Salonu'nda yapıldı. Maske mesafe kuralına uyularak düzenlenen ödül töreninde 1. Lig ile Süper Ligde geçtiğimiz sezon ilk üçte yer alan takımlara kupaları verildi. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Curling Federasyonu Başkan Vekilleri Ahmet Çelebi ve Murat Akın, ETÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Güngör Şenses, Taner Şancı, Yusuf Sadri Kishalı, Zeyit Palabıyık, Erdal Karahan, Kulüp Yöneticileri ve İl Temsilcisi Resul Çelebi tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 1. Lig ve Süper Ligde ilk üçe giren kadın ve erkek takımları tebrik etti. Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin de, ilk üçte yer alan takımları kutlayarak, başarı dileklerini iletti.
1. ligde 20192020 sezonunda ilk üçte yer alan takımlar:
“Erkek Takımlar 1.’si Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü
Erkek Takımlar 2.’si Çığ Spor Kulübü
Erkek Takımlar 3.’sü Erzurum Albayraklar Spor Kulübü
Kadın Takımlar 1.’si Karbeyaz Spor Kulübü
Kadın Takımlar 2.’si Çığ Spor Kulübü
Kadın Takımlar 3.’sü Palandöken Gençlik Spor Kulübü
Süper Lig Müsabakaları sonucunda 20192020’da dereceye giren takımlar:
Kadın Takımlar 1.’si Narman Spor Kulübü
Kadın Takımlar 2.’si Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü
Kadın Takımlar 3.’sü Narman 18 Mart Spor Kulübü
Erkek Takımlar 1.’si Kuzey Yamacı Spor Kulübü
Erkek Takımlar 2.’si Çelebi Spor Kulübü
Erkek Takımlar 3.’sü Erzurum TEAİŞ Spor Kulübü”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği anlattı Aydemir CHP Belediyeciliğini ‘3 Ç’ ile tarif etti Aydemir: “Türkiye sağlıkta da gıpta edilen ülke”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TBMM’de AK Belediyeciliği ...
Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
YEREL HABERLER Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi
Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ediyoruz” “Ülkemizin her zerresini eserlerle donattık”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Eserlerimizle iftihar ...
Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ormanda atlı safari
YEREL HABERLER Yöresel kıyafetli Erzurumlu kadınlardan karla kaplı ...
Faydalı modelde Erzurum farkı
YEREL HABERLER Faydalı modelde Erzurum farkı
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak sigara operasyonu
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Taksit ...
Oltu Tuğla Fabrikası’nın tapu satışı yapıldı
YEREL HABERLER Oltu Tuğla Fabrikası’nın tapu satışı yapıldı
Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine taşıdı Aydemir MHK’ya seslendi: “Böyle bir rezalet olabilir mi?” Aydemir Erzurumspor’un hakkını aradı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir Erzurumspor’u TBMM gündemine ...
Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü yatırımlarla sildik” “Lügatimizde ‘öteki’ diye bir kavram yoktur” Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “’Doğunun makus talihi’ sözünü ...
Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet kuşu hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Sunar, kedisi kaybolan Sevgi nineye muhabbet ...
Memur-Sen’den ’28 Şubat’ açıklaması
YEREL HABERLER Memur-Sen’den ’28 Şubat’ açıklaması
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 Şubat'ta Erzurum'da
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop 26 ...
KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin kişilik istihdam
YEREL HABERLER KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin ...
'Toplu taşımada omuz omuza yolculuklara dönülürse başladığımız yere geliriz'
YEREL HABERLER 'Toplu taşımada omuz omuza yolculuklara dönülürse ...
Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi - Yeniden
YEREL HABERLER Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu ...
BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını ...
Çaylar Başkan Sunar’dan Sunar gençlerle Erzurum Salgın sürecini konuştu
YEREL HABERLER Çaylar Başkan Sunar’dan Sunar gençlerle Erzurum ...
Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Belediye başkanı, Sevgi ninenin muhabbet kuşu ...
Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam destek Başkan Orhan: Erzurumspor Süper Lig’in tadı-tuzu
YEREL HABERLER Aziziye’den Erzurumspor’a hep destek, tam ...
İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi
YEREL HABERLER İşitme engelli öğrencilere ‘atölye evim’ projesi
Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan esnaf odalarına ziyaret
Curling Süper Lig müsabakaları 95 sporcunun katılımıyla Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Curling Süper Lig müsabakaları 95 sporcunun ...