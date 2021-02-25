Curlingte kupalar sahiplerini buldu

Curlingte 20192020 sezonunda 1. Lig ve Süper Ligde şampiyon olan takımlar ile ilk üçte yer alan ekiplere kupaları verildi.

Korona virüs (Covid19) Pandemisine rağmen curling faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Kenan Şebin’in federasyon başkanlığında organizasyonlarını başarılı bir şekilde yapmayı sürdüren Curling Federasyonu 20192020 sezonu 1. Lig ve Süper Ligin de ödül törenini gerçekleştirdi. Bir yandan 20202021 sezonu Süper Lig müsabakaları yoğun bir tempoda GSİM Curling Salonu’nda 19 kulüpten 95 sporcunun katılımı ile devam ederken, diğer yandan 20192020 sezonunda ilk üçte yer alan kadın ve erkek takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi.

Geçtiğimiz sezon Korona virüs (Covid19) nedeniyle yapılamayan 20192020 Sezonu Türkiye Curling 1. Lig ve Süper Lig Müsabakaları Ödül Töreni 23 Şubat 2021 Salı günü Erzurum Curling Salonu'nda yapıldı. Maske mesafe kuralına uyularak düzenlenen ödül töreninde 1. Lig ile Süper Ligde geçtiğimiz sezon ilk üçte yer alan takımlara kupaları verildi. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Curling Federasyonu Başkan Vekilleri Ahmet Çelebi ve Murat Akın, ETÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Levent Çakmur, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Güngör Şenses, Taner Şancı, Yusuf Sadri Kishalı, Zeyit Palabıyık, Erdal Karahan, Kulüp Yöneticileri ve İl Temsilcisi Resul Çelebi tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 1. Lig ve Süper Ligde ilk üçe giren kadın ve erkek takımları tebrik etti. Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin de, ilk üçte yer alan takımları kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

1. ligde 20192020 sezonunda ilk üçte yer alan takımlar:

“Erkek Takımlar 1.’si Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü

Erkek Takımlar 2.’si Çığ Spor Kulübü

Erkek Takımlar 3.’sü Erzurum Albayraklar Spor Kulübü

Kadın Takımlar 1.’si Karbeyaz Spor Kulübü

Kadın Takımlar 2.’si Çığ Spor Kulübü

Kadın Takımlar 3.’sü Palandöken Gençlik Spor Kulübü

Süper Lig Müsabakaları sonucunda 20192020’da dereceye giren takımlar:

Kadın Takımlar 1.’si Narman Spor Kulübü

Kadın Takımlar 2.’si Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü

Kadın Takımlar 3.’sü Narman 18 Mart Spor Kulübü

Erkek Takımlar 1.’si Kuzey Yamacı Spor Kulübü

Erkek Takımlar 2.’si Çelebi Spor Kulübü

Erkek Takımlar 3.’sü Erzurum TEAİŞ Spor Kulübü”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.