Mal Müdürü Ünsal’dan Başkan Yaptırmış’a ziyaret

Vergi Haftası sebebiyle Aşkale Mal Müdürü Ümit Ünsal ve gelir vergisi personelleri Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Mal Müdürü Ö. Ümit Ünsal ve Gelir Vergisi Personelleri, Belediye Başkanı Yaptırmış’a çiçek takdim ederek verginin önemi ve çalışmalarla alakalı bilgiler verdiler.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise konuya ilişkin açıklamalarında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vergi Haftasının kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerinde benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Yaptırmış, verginin, toplumun gelişimindeki önemine değinerek daha iyi hizmet alabilmek için herkesin kazancına göre vergisini sağlıklı bir şekilde ödemesi gerektiğini belirterek, “Devletimizin ilelebet ayakta kalabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının başında vergi gelmektedir. Bu vesile ile Vergi Haftanızı kutluyor ve vergilerini aksatmadan, zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrasında Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Aşkale Mal Müdürü Ümit Ünsal'a Bayrak motifli Türkiye haritası hediye etti.

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