Başkan Orhan: Esnafımız bizim bel kemiğimiz

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Esnafımız bizim bel kemiğimiz ve temel direğimizdir” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum’daki esnaf meslek odası ziyaretleriyle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren iş kollarına yönelik ziyaretleri kapsamında öncelikle Otelciler ve Kahvehaneciler Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası ve Lokantacılar Esnaf Odası’nın kapısını çalan Başkan Orhan, temaslarını Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Öğrenci Servis ve Personel Taşımacıları Derneği, Matbaa, KitapKırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası ve son olarak da ESOB’la sürdürmüştü.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’daki esnaf meslek odalarının her birisinin kent ekonomisini ifade ettiğinin altını çizerek, “Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği çatısı altında faaliyet gösteren meslek odalarımız, kuşkusuz esnafımızın sesini ve soluğunu teşkil ediyor. Bu manada meslek odası başkanlarımızla fırsat buldukça bir araya gelerek, hem esnafımızın halinden haberdar oluyor, hem de sorunların çözümüne yönelik bir yol haritası hazırlıyoruz” diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla çok daha hassasiyetle yaklaştıkları esnaf meslek odalarını son bir hafta içerisinde yeniden ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Orhan, “Salgın sebebiyle sıra dışı bir süreç yaşadığımız doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimiz salgınla mücadele sürecini gerçekten çok iyi yönetti, yönetiyor. Bizler de, belediyelerimizin imkânları doğrultusunda esnafımızın yanında olmaya ve müşküllerini gidermeye çalışıyoruz. Salgın karşısında hep birlikte sarsılmaz bir direnç ortaya koymaya devam edecek ve bu illetin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, esnaf meslek odalarıyla her türlü işbirliğine hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Karşılıklı istişare sürecinde bir araya geldiğimiz Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Rasim Fırat’a, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Yücel Karakaya’ya, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanımız Samet Erdoğan’a, Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanımız Seyfettin Saka’ya, Öğrenci Servis ve Personel Taşımacıları Derneği Başkanımız İsvandiye Altun’a, Matbaa, KitapKırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanımız Hikmet Karaca ve Lokantacılar Odası Başkanımız Zeki Pınar’a konukseverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

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