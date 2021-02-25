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Vaka sayısında artış olan Erzurum'da halk kurallara uymayanlara tepkili

DHA

Vaka sayısında artış olan Erzurum'da halk kurallara uymayanlara tepkili


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 15 -21 Şubat tarihleri arasında Doğu Anadolu Bölgesi´nde koronavirüs vaka sayıları nüfusa oranla en fazla artan ikinci il olan Erzurum'da vatandaşlar, bazı kişilerin tedbirlere uymamasından yakındı. Vaka sayılarının artmasına neden olanlara tepki gösteren Salih Yılmaz (74) herkesi maske ve mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ederek, "Dünyayı kasıp kavuran bu hastalığa karşı alınan önlemlere saygı göstermeliyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından il bazında 15 -21 Şubat tarihlerini içeren 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Erzurum'da geçen hafta her 100 bin kişide 37.71 olan haftalık vaka sayısının 50.90'a yükseldiğini, kentte her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının yüksekliği bazında iller sıralamasında 50´inci sıradan 33, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 6´ncı sıradan 2´nci sıraya çıktığını söyledi.
'HERKESİN KURALLARA SAYGI GÖSTERMESİ GEREK'
Valilik başkanlığında yapılan denetimler ve alınan tedbirlere rağmen vaka sayısındaki artışla ilgili pazarda alışveriş yaparken konuşan Salih Yılmaz, maske ve mesafe kurallarına uymayanlardan yakındı. Zorunlu olmadıkça evinden çıkmadığını söyleyen ev ve 5 çocuk babası Yılmaz, "Ben evime giriyorum ve çıkmıyorum. Herkesin işine saygılı olması lazım. Dünyayı kasıp, kavuran binlerce kişinin ölümüne neden olan bu hastalığa karşı alınan önlemlere saygı göstermemiz lazım. Bu bütün vatanın ve milletin işi. Sadece bizim gibi duyarlı vatandaşların değil. Bütün dünyayı saran bu hastalığa karşı alınan önlemlere saygısını, sevgisini gösterip temizliğine bakmalı. Ben şimdi evime gideceğim ve yarın saat 09.00'a kadar evimden çıkmayacağım" diye konuştu.
'İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR'
Pandemiden dolayı lokantasını kapattığını belirten Zekeriya Küçük de, "Lokantam var, fakat pandemiden dolayı kapalı. Bence insanlar dikkat etmiyor, mesafeyi korumuyor, temizliğe özen göstermiyorlar. Vaka sayılarındaki artış bundan olur, başka neden olacak? Bir an evvel düzelmesini istiyoruz. Zaten dükkanlarımız kapalı. 45 aydır hep cepten yiyoruz. Vaka sayısı çok düşük olan iller var, düşmeye devam eden yerler var. Erzurum duyduğum kadarıyla son iki üç gündür vaka artışı yaşıyor. Mart'ta normalleşme bekliyorduk ancak biraz zor olacağı söyleniyor" dedi.
Pazar, cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken birçok kişinin maskesiz, ya da maskesini çeşitli bahanelerle çene altında gezmesi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle pazarda çalışan satıcıların maskesiz olması dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-02-25 15:28:42

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