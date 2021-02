MHP İl Başkanı Karataş, esnafı yalnız bırakmadı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Palandöken ilçesi ikinci marketler esnafıyla bir araya geldi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışan yerel esnafın şikayetlerini yerinde dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş beraberindeki Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar ve teşkilat üyeleriyle birlikte ziyaretlerini sürdürdü.

Yerel esnafın yanında olduklarını ve zorlu pandemi sürecinin yakın zamanda geride kalması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Bizler şehrimizin kalkınması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

"Sadece seçim sürecinde değil"

İl ve ilçe teşkilatlarını her an teyakkuzda tutan ve seçim varmış gibi çalışmalar yürüten MHP Erzurum İl Başkanlığı esnafı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çalışmalarının süreceğini ve kentin sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceklerini dile getiren Karataş "Yerel esnafımızın sorunlarını halletmek ve onlarla birlikte olduğumuzu teyit edebilmek için ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Sadece seçim dönemlerinde esnaf ziyaretlerinin yapıldığı dönemler şükürler olsun ki artık geride kaldı. Her an çalışan, her an esnafının sorunlarını dinleyen ve ülkesi için dik duran teşkilat yapımızla dirençli yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bizler için en önemli şey vatandaşlarımızın rahatlığıdır. vatandaşlar rahat uyuyabiliyorsa bizler de rahat uyuruz. aynı şekilde esnaflarımızın durumu da bu süreçte oldukça titiz konu haline geldi. maddi daralmaya giren esnaflarımıza devletimiz el uzatıyor ve bizler de devletimizi temsilen esnaflarımıza moral ziyaretlerinde bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

