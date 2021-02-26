Atatürk Üniversitesi sosyal sorumlulukta en önde

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği "2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunu Twitter adresinden yayınladı.

Üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri ve buna bağlı çıktıları 11 kategoride ele alındı. Raporda “Sosyal Sorumluluk” alanında 475 proje ile Atatürk Üniversitesi, öğrenciler tarafından en fazla sosyal sorumluluk projesi üretilen üniversite oldu.

Ürettiği 475 sosyal sorumluluk projesi ile Atatürk Üniversitesi ilk sıraya yerleşirken Sakarya Üniversitesi 456 proje ile ikinci, Selçuk Üniversitesi 382 proje ile üçüncü, Pamukkale Üniversitesi 346 proje ile dördüncü ve Gaziantep Üniversitesi 322 proje ile beşinci sırada yer aldı.

Öğrenciler tarafından yürütülen endüstriyel proje sayısı en yüksek üniversite 636 projenin yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi olurken Ortadoğu Teknik Üniversitesi 562 proje ile ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi 488 projesi ile üçüncü, Atatürk Üniversitesi 300 proje ile dördüncü, Süleyman Demirel Üniversitesi ise 248 proje ile beşinci sırayı aldı.

Öğrencilerin sosyal ve endüstriyel proje sayısı 2019'da artış gösterirken 168 üniversitede 8 bin 465 sosyal sorumluluk projesi ve 124 üniversitede 5 bin 468 endüstriyel proje gerçekleştirildi.

“Projeler ÜniversiteToplum İlişkisine Katkıda Bulunuyor”

Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktılarından biri olan sosyal sorumluluk projelerine 2018 ve 2019 yıllarında ağırlık verildiğini, akademisyen ve öğrencilere projelerinde daima destek olunduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Üniversite mensuplarımız, hazırladıkları çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle halkımıza birçok konuda yardımcı oluyor. İnsan hakları ve çevre bilincinin oluşturulmasından, kadın, çocuk ve hayvan haklarının korunmasına, eğitim eşitliğinden, engelli bireylerin topluma kazandırılmasına kadar birçok değerli çalışmaya imza atan öğrenci ve öğretim üyelerimiz, üniversitetoplum ilişkisine önemli derecede katkı sağlıyor. Projeleriyle üniversitemizin YÖK’ün 2020 Yılı İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda ilk sırada yer almasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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