ETÜ’nün Avrupa Birliği Projesi desteklendi

Erzurum Teknik Üniversitenin Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı çerçevesinde Ulusal Ajans Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 20201TR01KA227ADU098071 numaralı ve “Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede’s 6D Model (STEAM Plus)” başlıklı AB Projesi kabul edildi.

Proje süresinin 24 ay olup 164 bin 939 Avro hibe tutarına sahip olduğu belirtilen proje ETÜ’nün koordinatörlüğünü üstlendiği projede Avusturya’dan Linz Johannes Kepler Üniversitesi (JKU), Slovakya’dan ECode, Finlandiya’dan Experience Workshop ve Türkiye’den ise Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü ortak olarak yer alıyor.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın danışmanlığını yaptığı proje ekibinde Proje Koordinatörü olarak İktisat bölümünden Doç. Dr. Hüseyin Daştan, Proje Koordinatör Yardımcısı olarak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emirhan Kula ve proje uzmanı olarak Dış İlişkiler Ofisinden Öğr. Gör. Eren Özbek yer aldı.

Proje, hayat boyu öğrenme kapsamında yetişkinlerin STEAM faaliyetlerine dahil edilerek bireysel yeterliliklerini artırmak ve kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler içeriyor. Faaliyetlerden bazıları, yetişkin bireyler için uluslararası düzeyde STEAM okuryazarlık ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması, Avrupa için ortak STEAM müfredatının hazırlanması, STEAM pilot çalışmalarının gerçekleştirilmesi, yetişkinlere STEAM eğitimlerinin verilmesi, STEAM faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için bir gönüllü ağının ve çok dilli interaktif bir platformun oluşturulması olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.