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DSİ Son 18 yılda Erzurum’da 6 Baraj 12 gölet yaptı

İHA

DSİ Son 18 yılda Erzurum’da 6 Baraj 12 gölet yaptı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Erzurum’a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.
DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaya devam ediyor.
2021 yılı sulamada hamle yılı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılı sulamada hamle yılı ilan edildi. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak.
Münbit Topraklar Sulamaya Açılıyor
Özellikle modern sulama projeleri ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Erzurum ilinde inşa edilen 16 sulama tesisi ile 382 bin 440 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Erzurum topraklarımızı daha bereketli hale getirildi ve çiftçilere yıllık 230 Milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandı.
362 bin 550 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
Erzurum için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 16 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 16 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 362 bin 550 dekar arazinin sulanması sağlanacağı ve milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 219 Milyon TL katkı sağlanacağı bildirildi.
Erzurum’umuza 6 Baraj ve 12 Gölet Kazandırıldı
Ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Erzurum’da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 18 adet Tesis ile 133 Milyon TL yatırım yaptık. Erzurum’da son 18 yılda 6 Baraj ve 12 Gölet inşa edildi.
17 Baraj ve 6 Göletin İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
Diğer taraftan Erzurumlu vatandaşlar ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Erzurum’un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelere yeni baraj ve göletler inşa edildi. Şu anda 17 adet baraj inşaatının yapım çalışmalarının devam ediyor.
Erzurum’a Menba Kalitesinde İçmesuyu
Palandöken Barajı kaynağından 4,88 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla memba kalitesinde şehir merkezine yıllık 70, 30 milyon m içme ve kullanma suyu temin edilerek 643 bin 619 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanıyor.
Erzurum’da Taşkın Riskini Azaltıldı
Ayrıca; Erzurum ilinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 297 adet taşkın koruma tesisi ile 262 yerleşim yeri ve 364 Bin 980 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağlandı ve 11 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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