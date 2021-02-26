DAG Teleskobu Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “DAG, Türkiye’nin 4 metre çaplı en büyük teleskobuna sahip uluslararası ARGE altyapısı ile Milli Uzay Programımızın hedefleri kapsamında görevleri olan en büyük temel bilim yatırımıdır” “4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynamız da yine Haziran ayı sonunda Rusya’dan yola çıkacak ve Erzurum’a getirilecek”

Türkiye’nin 2023 Vizyon Projelerinden ve Milli Uzay Programı’nın da önemli hedeflerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) inşası ve kurulumu Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nce Cumhurbaşkanlığının himayesinde başarıyla yürütülüyor.

Gümrük Müdürlüğündeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat'ta Erzurum'a doğru yola çıkarılan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobu, parçalar halinde 6 tırlık bir konvoyla bugün sabah saatlerinde Erzurum’a ulaştı.

Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Atatürk Üniversitesi olarak, Türkiye’nin 2023 Vizyon Projelerinden ve Milli Uzay Programı’nın da önemli hedeflerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) inşası ve kurulumunu Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde başarıyla yürütüyoruz.

DAG, Türkiye’nin 4 metre çaplı en büyük teleskobuna sahip uluslararası ARGE altyapısı ile Milli Uzay Programımızın hedefleri kapsamında görevleri olan en büyük temel bilim yatırımıdır” dedi.

DAG’da önemli bir aşamayı daha bugün gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör prof. Dr. Çomaklı, “Bugün, üretim ve fabrika testleri tamamlanmış 4 metre çaplı DAG Teleskobunun İtalya’dan Erzurum’a gelişine şahit oluyoruz. Pandemi sürecine rağmen; yurtiçi ve dışından özel izinler alınarak, gümrük ve nakliye işlemleri hızla yaklaşık 2 hafta içerisinde tamamlanmış, kış hava şartlarına rağmen 4 günde karayolu ile İstanbul’dan Erzurum’a başarıyla getirilmiştir. DAG Teleskobunu taşıyan 7 tırlık ekipmanımız yaklaşık 100 ton ağırlığında olup; Konaklı zirvesinde bulunan DAG yerleşkesine Haziran ayında çıkarılana kadar, Üniversitemizin yeni hangarlarında ayrılan bölümde tutulacaktır” diye konuştu.

DAG Teleskobunun, gözlemevi yerleşkesine çıkarılışı ise Haziran ayı itibariyle başlayacağını kaydeden Prof. Dr. Çomaklı, “Bu yıl hem ATASAM ekibi hem de yurtdışından gelecek teknik ekiplerle birlikte, yoğun bir çalışmayla kurulum çalışmaları başlayacaktır. 3170 m rakımlı DAG yerleşkesindeki hava koşullarına da bağlı olarak, mekanik elektronik optik testler sonrası, bu yılın sonunda ilk ışığın alınması planlanmıştır. 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynamız da yine Haziran ayı sonunda Rusya’dan yola çıkacak ve Erzurum’a getirilecek, sonrasında DAG yerleşkesine çıkarılaraktır. O önemli ve hassas süreci de sizlerle paylaşacağımızı şimdiden belirtmek isterim.

DAG Teleskobu, artık Türkiye’de Erzurum’dadır. Bundan sonraki süreçte hem aktif görev yapacak ATASAM ekibimize kolaylıklar diliyorum hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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