Rektör Çomaklı: “Bu yara 29 yıldır kapanmadı”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Hocalı Katliamı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çomaklı mesajında: “Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı katliamının sebep olduğu yaralar 29 yıldır kapanmadı, kapanmayacak. Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi:

Rektör Çomaklı: “Tarihsel süreç içinde dünyanın her köşesinde savaşlar yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak. Ancak savaşın bile bir kuralı vardır, savaşta bile dokunulmayacak insanlar, yapılmayacak eylemler vardır. Karabağ Savaşında Hocalı ’da gerçekleşen zulüm tarihin karanlık sayfalarına yaşanmaması gereken bir utanç olarak geçti. Bugün 613 masum Azerbaycanlı sivilin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinin seneyi devriyesidir.

Büyük bir ailenin iki kardeşi, iki güçlü ülkesi olarak yüreğimizdeki yaraları, hafızamızdaki acıları tıpkı zaferlerimiz gibi paylaşarak geleceğimizi geçmişimizden öğrendiklerimizin, dost ve düşman bellediklerimizin ayrımına vararak inşa ediyoruz.

Bir daha yaşanmamasını dileyip bu katliamda hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

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