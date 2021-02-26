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Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop, 7 TIR ile Erzurum'da

DHA

Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak teleskop, 7 TIR ile Erzurum'da


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan, astronomi ile uzay bilimine önemli katkı sunacak Doğu Anadolu Gözlemevi'ne (DAG) kurulacak teleskobun taşındığı 7 TIR, Erzurum'a geldi.
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde Yeni Nesil Üniversite Dönüşüm Projesi kapsamında desteklenen ve Palandöken ilçesindeki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde inşasına başlanan gözlemevine yerleştirilecek teleskop, İtalya'da 4 yıl süren yapım çalışmalarının ardından Türkiye'ye gönderildi. Kocaeli Gebze Gümrük Müdürlüğü'ndeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat'ta Erzurum'a yola çıkarılan, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobu, parçalar halinde TIR'lar ile Erzurum'a getirildi.
'EN BÜYÜK TEMEL BİLİM YATIRIMI'
Teleskobun konulacağı hangar önünde düzenlenen törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Üniversite olarak, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden ve Milli Uzay Programı'nın da önemli hedeflerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) inşası ve kurulumunu Cumhurbaşkanlığı'mızın himayesinde başarıyla yürütüyoruz. DAG, Türkiye'nin 4 metre çaplı en büyük teleskobuna sahip uluslararası Ar-Ge altyapısı ile Milli Uzay Programı'mızın hedefleri kapsamında görevleri olan en büyük temel bilim yatırımıdır. DAG'da önemli bir aşamayı daha bugün gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bugün, üretim ve fabrika testleri tamamlanmış 4 metre çaplı DAG teleskobunun İtalya'dan Erzurum'a gelişine şahit oluyoruz. Pandemi sürecine rağmen yurt içi ve dışından özel izinler alınarak, gümrük ve nakliye işlemleri hızla yaklaşık 2 hafta içinde tamamlanmış, kış hava şartlarına rağmen 4 günde kara yolu ile İstanbul'dan Erzurum'a başarıyla getirilmiştir. DAG teleskobunu taşıyan 7 TIR'lık ekipmanımız yaklaşık 100 ton ağırlığında olup, Konaklı zirvesinde bulunan DAG yerleşkesine haziran ayında çıkarılana kadar üniversitemizin yeni hangarlarında ayrılan bölümde tutulacaktır" diye konuştu.
'YOĞUN ÇALIŞMAYLA KURULUM BAŞLAYACAK'
DAG teleskobunun, gözlemevi yerleşkesine çıkarılışının ise haziran ayı itibarıyla başlayacağını kaydeden Rektör Çomaklı, "Bu yıl hem ATASAM ekibi hem de yurt dışından gelecek teknik ekiplerle birlikte yoğun bir çalışmayla kurulum çalışmaları başlayacaktır. 3 bin 170 metre rakımlı DAG yerleşkesindeki hava koşullarına da bağlı olarak, mekanikelektronikoptik testler sonrası bu yılın sonunda ilk ışığın alınması planlanmıştır. 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynamız da yine haziran ayı sonunda Rusya'dan yola çıkacak ve Erzurum'a getirilecek, sonrasında DAG yerleşkesine çıkarılaraktır. O önemli ve hassas süreci de sizlerle paylaşacağımızı şimdiden belirtmek isterim. DAG teleskobu, artık Türkiye'de Erzurum'dadır. Bundan sonraki süreçte hem aktif görev yapacak ATASAM ekibimize kolaylıklar diliyorum hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum" dedi.
'BU YILIN SONUNA İLK IŞIĞI ALMAYI AMAÇLIYORUZ'
ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ise "Büyük bir aşama, pandemi sürecine rağmen biz özel izinler alarak DAG teleskobunu Erzurum'a getirdik. Önümüzde artık mekanik, elektrik ve elektronik testlerle kurulumu da en kısa zamanda tamamlamayı düşünüyoruz. Bir şey de unutulmamalı; yüksek rakımda çalışılacak yurt dışından ekiplerle beraber kendi ekibimiz, ATASAN ekibi, bu yazı biraz fazlasıyla yoğun geçireceğiz. Birkaç vardiyalı olarak. O yüzden de kurulur kurulmaz amacımız, bu yılın sonuna inşallah ilk ışığı almaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-02-26 13:35:38

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