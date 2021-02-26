Milletvekili Aydemir: ‘Hocalı şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: ‘Yanıkdere, Alaca, Hocalı şühedası kıyamdadır’ Aydemir: ‘Zulme lanet, zalimlere zillet ’

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, Hocalı Katliamının insanlık tarihinde kara bir sayfa olduğunu belirterek, ‘Çocuk, kadın, yaşlı demeden 613 sivil kardeşimizi hunharca katleden, vicdan yoksulu katilleri bir kez daha lanetliyor, şehitlere rahmet niyaz ediyoruz. ‘ dedi.

Aydemir: ‘Tarih katilleri affetmeyecektir’

26 şubat 1992’de Hocalı’da işlenen, iz ve acılarının aradan 29 yıl geçmesine rağmen unutulmadığı, küresel vicdanda kanayan bir yara olan vahşeti sahneleyenler kadar, sessiz kalanların da sorumlu olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Katilleri tarih affetmeyecek, Allah’ın laneti daim katillerin ve destekçilerinin üzerine olacaktır’ mesajını verdi.

Aydemir: Milli vicdan katiamları unutmayacaktır’

1918’de Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde binlerce masumu katleden canilerin, aynı senaryoyu Hocalı’da sahneye koyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yanıkdere’de, Alaca’da, Hocalı’da binlerce kardeşimizi katledenleri milli vicdan unutmayacak, milli irfan unutturmayacak, şehitlerimizin aziz hatıraları daima diri tutulacak, katiller ise zillet ve lanete mahkum kalacaklardır. ‘ dedi.

Aydemir’den Karabağ Hatırlatması

Türk Milletinin İslamın bayraktarı olarak bulunduğu her coğrafyaya adalet, insanlık, şefkat ve merhamet dağıttığı, zulüm karşısında ise tek ses ve tek yürek olarak milli şuur ve dirayetle bir iman seddi oluşturduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Hocalı katilleri Karabağ’da tarihi bir şamar yiyerek cevaplarını almış ve Hakk yine batıla galip gelmiştir. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

‘Şüheda hatırasını daim aziz tutacağız’

Karabağ Zaferiyle Hocalı katillerine tarihi bir ders verildiği, Türk Milletine zulmü reva görenlerin hakir ve zelil düştüğünü ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını bir kez daha paylaşıyor, şehitlerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz. Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen Yüce bir Milletin evladı olarak şühedamızın hatıralarını daim diri ve aziz tutacağız.‘ dedi.

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