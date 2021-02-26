Erzurum araç varlığında 46’ıncı sırada

Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 161 bin kişiye düşen otomobil sayısı 80, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.1 olarak hesaplandı.

TÜİK Ocak 2021 İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum’da Ocak ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 121 bin 718 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı Aralık 2020 dönemine göre yüzde 0,28’lik artışla 121 bin 371’den 121 bin 718, otomobil sayısı ise yüzde 0,43’lük artışla 60 bin 292’den 60 bin 557’ye yükseldi.

Erzurum bin kişiye düşen araç sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 161 bin kişiye düşen otomobil sayısı 80, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.1 olarak hesaplandı.

Ocak ayı Erzurum araç varlığı

TÜİK Ocak ayı Motorlu Kara taşıtı iller dağılımı verilerinde Erzurum’da 60 bin 557 otomobil, 2 bin 665 minibüs, bin 197 otobüs, 27 bin 59 kamyonet, 5 bin 818 kamyon, 3 bin 138 motosiklet, 709 özel amaçlı taşıt, 20 bin 575 traktör olmak üzere toplam 121 bin 718 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Ocak ayı bölgesel kayıtlar ve Erzurum

Ocak 2021 kaydında Erzurum’da 121 bin 718, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 199 bin 232, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 323 bin 271, Doğu Anadolu Bölgesinde 796 bin 623 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum’un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.3’lük pay edindi.

Ocak ayı bölgesel otomobil varlığı ve Erzurum

Ocak 2021 dönemi itibariyle Erzurum’da 60 bin 557, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 96 bin 835, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 127 bin 864, Doğu Anadolu Bölgesinde 356 bin 131 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum’un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 17.0 oldu.

Ocak ayı bölgesel traktör varlığı ve Erzurum

TÜİK Ocak ayı verilerinde; Erzurum’da 20 bin 575, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 329, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 427, Doğu Anadolu Bölgesinde 140 bin 329 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.6’lIk pay edindi.

Ocak ayı bölge illeri motorlu kara taşıtı sayısı

Erzurum Ocak 2021 ölçeğinde bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 3’üncü sırayı aldı. Bölge illeri olan Malatya’da 186 bin 340, Elazığ’da 133 bin 637, Erzurum’da 121 bin 718, Van’da 76 bin 753, Erzincan’da 61 bin 671, Kars’ta 45 bin 580, Muş’ta 33 bin 812, Ağrı’da 31 bin 15, Iğdır’da 28 bin 363, Bitlis’te 22 bin 347, Ardahan’da 19 bin 81, Bingöl’de 17 bin 530, Tunceli’de 9 bin 710, Hakkari’de 9 bin 66 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu paylaşıldı.

Erzurum araç sayısında 46’ıncı sırada

Erzurum trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı düzeyinde 46’ıncı oldu. Araç varlığının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Denizli, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Trabzon, Tokat, Malatya, Isparta, Çorum, Osmaniye, Sivas, Edirne, Zonguldak, Ordu, Uşak, Burdur, Kırklareli, Kastamonu, Elazığ, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır, Amasya, Erzurum, Bolu, Düzce, Niğde, Adıyaman olarak sıralandı.

Erzurum otomobilde 43’üncü sırada

Erzurum ocak 2021 kaydında otomobil varlığı bakımından 43’üncü sırayı aldı. Otomobil sayısının en yüksek olduğu 45 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Manisa, Balıkesir, Muğla, Denizli, Aydın, Samsun, Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Trabzon, Kütahya, Malatya, Zonguldak, Çanakkale, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Sivas, Tokat, Osmaniye, Isparta, Çorum, Ordu, Elazığ, Edirne, Uşak, Aksaray, Kastamonu, Kırklareli, Amasya, Erzurum, Düzce, Bolu olarak kaydedildi.

TÜİK ocak ayı verileri

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,5'ini otomobil, yüzde 19,1'ni kamyonet, yüzde 8,9'unu motosiklet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2,7'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı ve yüzde 0,4'ünü ise otobüs oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 105,4, kamyonda yüzde 83,4, minibüste yüzde 53,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,7, otomobilde yüzde 36,7, otobüste yüzde 28,6 artarken, traktörde yüzde 20,2 ve motosiklette yüzde 1,0 azaldı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 arttı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 83,9, kamyonda yüzde 78,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, motosiklette yüzde 67,1, kamyonette yüzde 44,4, otomobilde yüzde 12,9 artarken minibüste yüzde 52,1 ve otobüste yüzde 28,6 azaldı.

Kayıtlı Araç Sayısı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 24 milyon 256 bin 741 oldu.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Ocak ayında 462 bin 753 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 63,9'unu otomobil, yüzde 18,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini motosiklet, yüzde 5,1'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 2,6'sını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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