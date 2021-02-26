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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı

İHA

BB Erzurumspor Galatasaray maç hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde olan futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 pas oyunu yapan futbolcular taktik çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
BB Erzurumspor, antrenman sonrası hava yoluyla İstanbul’a giderek kampa girdi.

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