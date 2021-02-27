Kış Turizminde Büyükşehir’in Gündemi: Enerji Verimliliği

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bulgaristan’ın Bansko kentiyle yaptığımız Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi ile şehrimizin kış turizmi için enerji verimliliğiyle ilgili önemli bir ivme kat ettik” dedi.

Başkan Sekmen, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe programı kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi” ile ilgili oluşturulan ve aralarında sporcularında bulunduğu heyeti makamında ağırladı. Bulgaristan’da düzenlenen kayak yarışlarında altın madalya ve kupalar kazanan Erzurumlu kayakçılarla da buluşan Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, projenin önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir uyguladığımız Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi ile Avrupa’daki kayak merkezlerini yakinen inceledik. Bulgaristan’da yaptığımız temaslarda özellikle enerji verimliliği üzerine önemli tespit ve girişimlerde bulunduk. Şehrimizde hayata geçen Güneş Enerji Santralleri’nde olduğu gibi Palandöken Kayak Merkezi’mizde inşallah enerji kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu konusunda yeni enerji sistemlerini uygulayacağız” diye konuştu. Bulgaristan’ın Bansko kenti ile Erzurum’un “Kardeş Şehir” olacağını hatırlatan Başkan Sekmen, “Bulgaristan’un Bansko şehri ile kadim kentimiz Erzurum, kardeş şehir olacak. Böylelikle kış turizminin iki zirve kenti arasında kültür, turizm ve sportif alandaki işbirlikleri de daha da artacak” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Aynalı Projenin Detaylarını Anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Bansko Belediyesi arasından gerçekleştirilen “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi” kapsamında yapılan çalışmaları değerlendiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, söz konusu projenin Erzurum için büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Aynalı, şunları kaydetti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nce yürütülen, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ‘Şehir Eşleştirme Hibe Programı’ kapsamında hazırlanan ‘Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi’ kapsamında Bansko ve Erzurum hattı arasında önemli temaslarda bulunduk, stratejik, kültürel ve sportif ortaklıklara yönelik etkin çalışmalara imza attık. Ayrıca Türkiye ve Bulgaristan dostluk ilişkileri kapsamında her iki ülkede kayak yarışları da düzenlendi. Erzurumlu sporcularımız düzenlenen kayak yarışmalarında büyük bir başarı gösterdi. Bu arada ziyaret turları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendinin selamlarını Bansko Belediye Başkanı Ivan Kadev’e ilettik. Bu arada Sofya Büyükelçimiz Sayın Aylin Sekizkök’ü de ziyaret ettik. Sportif yarışlarda Türk sporcularımız Ali Dolaman, Umut Aktaş, Emirhan Ayyıldız, Melek Cemre Ergün ve İnci Özdemir büyük slalom, slalom ve GS yarışlarında altın madalya ve kupa kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.”

Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Bansko Belediyesi arasından gerçekleştirilen “Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi” kış turizminin yaygınlaştığı Erzurum ve Bansko’da yerel yönetimlerin işbirliğini esas almaktadır. Proje ayrıca enerji verimliliği konusunda farkındalık sağlanması ve önlemler alınması, Palandöken ve Bansko Kayak Merkezlerinde enerji tasarrufu uygulamalarının artırılması, iki bölgede alternatif enerji kaynaklarının kullanımına dair yol haritası çıkarılması, Bansko ve Palandöken Kayak Merkezi’nde çevreci uygulamaların yaygınlaştırılmasını da hedeflemektedir.

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