Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TÜRKPATENT 2021 Ocak dönemi Faydalı Model Başvurusu iller dağılımını açıkladı. Erzurum dönemde Faydalı Model Başvurusu sayısı düzeyinde Türkiye illeri sıralamasında 11, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ise 1’inci sırayı aldı.

Bölgesel Veriler

Türk Patent ve Marka Kurumu Ocak ayı verilerine göre Ocak ayında Erzurum’dan 4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 8, Doğu Anadolu Bölgesinden 10, ülkede 330 faydalı model başvurusu kaydedildi. Erzurum’un dönem bazında faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 40 oldu.

Bölge İlleri

Ocak ayında Erzurum’dan 4, Elazığ’dan 2, Erzincan’dan 2, Kars’tan 1, Bayburt’tan 1 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. Dönemde Ağrı, Bingöl, Bitlis, Malatya, Muş Tunceli, Van, Ardahan, Iğdır ve Hakkari illerinden faydalı model başvurusu yapılmadığı kaydedildi.

Erzurum 11’inci Sırada

Erzurum ocak ayında faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri içinde 11’inci sırayı aldı. Faydalı Model başvurularının en yüksek sayıda olduğu iller; İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, Manisa, Adana, Denizli, Sinop, Samsun, Adıyaman, Eskişehir, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Niğde, Rize, Sakarya, Tokat, Trabzon, Elazığ, Erzincan olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.