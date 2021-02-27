Erzurum patent verileri açıklandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2021 ocak ayı iller patent başvuru dağılımını açıkladı. Erzurum yılın ilk ayında patent başvuru sayısı düzeyinde Türkiye illeri sıralamasında 13, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Malatya ile birlikte ilk sırayı aldı.

Türkpatent Ocak Verileri

TÜRKPATENT Ocak ayı verilerine göre, dönemde Erzurum’dan 3, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 3, Doğu Anadolu Bölgesinden 9, Türkiye’de ise toplam 449 patent başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un ocak ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 33’lük pay gösterdi.

Bölge İlleri Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde 4 ilden patent başvurusu yapıldığı açıklandı, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari Kars, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illerinden başvuru yapılmadı. Verilere göre Ocak 2021 kaydında Erzurum’dan 3, Malatya ilinden 3, Erzincan’dan 2, Muş ilinden 1 patent başvurusunun yapıldığı kaydedildi.

Erzurum 13’üncü Sırada

Erzurum Türkiye illeri içinde patent başvuru sayısı düzeyinde 13’üncü sırayı aldı. Patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya, Bursa, Manisa, Gaziantep, Kocaeli, Çanakkale, Kayseri, Konya, Eskişehir, Samsun, Isparta, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Afyon, Bilecik, Erzurum, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sivas, Aydın, Erzincan olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.