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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler pandemi stresini bağlama, keman ve gitar çalarak atıyor

İHA

Minikler pandemi stresini bağlama, keman ve gitar çalarak atıyor

Erzurum Aziziye Gençlik Merkezinde bağlama, keman ve gitar eğitimi alan minik çocuklar pandemi stresini müzik yaparak attı.
Erzurum Aziziye Gençlik Merkezinde bağlama keman ve gitar gibi eğitimler alan minik çocuklar pandemi nedeniyle oluşan streslerini müzik yaparak atıyor. Birçok yetenekli hoca tarafından Aziziye Gençlik Merkezinde verilen kurslar çocuklar için eğlenceli vakitler oluşturuyor. Özellikle pandemi döneminde sıkılan ve strese giren çocuklar gitar, keman ve bağlama çalarak streslerinden kurtuluyor. Bunun yanı sıra etkisini göstermeye devam eden korona virüsü önlemleri ise maske takılarak ve dezenfekte olunarak alınıyor. Öte yandan birçok etkinliği bünyesinde barından Aziziye Gençlik Merkezi salgın döneminin bitmesiyle beraber birçok alanda kurslar açmayı planlıyor.
Pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan ve kaliteli vakit geçiremeyen gençlere kurslar verdiklerini belirten Aziziye Gençlik Merkezi Görevlisi Ümran Öztürk, “Aziziye gençlik merkezi olarak pandemi sürecinden dolayı faaliyetlerimize ara vermiştik. Şu an kısıtlamaların yavaş yavaş kalkmasıyla beraber evlerinde sıkılan ve kaliteli vakit geçiremeyen gençlerimize kısıtlamanın olmadığı saatler arasında kurslar veriyoruz. Bu kurslar arasında güzel sanatlar atölyesi kapsamında tel kırma, bağlama, keman ve gitar eğitimlerimiz var. Aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşam alanında da çim hokeyi, basketbol ve tekvando çalışmalarımız var. 18 yaş altı gençlerimiz kısıtlamanın olmadığı vakitlerde kurslarımıza ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Ayrıca 18 yaş üstü vatandaşlarımız içinde bahsettiğimiz kurslar devam ediyor. Şu an kısıtlamalar nedeniyle kurs sayımız az ama kısıtlamaların tamamen kalkmasıyla beraber birçok alanda kurs açacağız. Geleneksel okçuluk eğitimlerimizde ilerleyen zamanlarda başlayacak” dedi.

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