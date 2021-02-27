

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) TÜRKİYE Curling Süper Ligi maçlarında son gün heyecanı yaşanıyor. 13 kulüpten 19 kadın ve erkek takımının katıldığı müsabakanın son gününde sporcular ilk 4'te yer alabilmek için 19,96 kilogram ağırlığındaki taşı en iyi şekilde atmanın mücadelesini verdi.

Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda 22 Şubat'ta başlayan Türkiye Curling Süper Ligi'nde son gün heyecanı yaşandı. 13 kulüpten 19 erkek takımının katıldığı müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynandı. 19 hakem gözetiminde ligi ilk 4 arasında bitirmenin mücadelesini veren 95 sporcu, 19.96 gram ağırlığındaki taşı iç içe geçmiş halkalardan oluşan ve 'ev' adı verilen 3,66 metre çapındaki hedefe en yakın noktaya atmaya çalıştı. Pandemi kurallarına göre HES kodları alınan ve maskelerle buza çıkan sporcular, Nisan ayında yapılacak final maçlarına takımlarının ismini yazdırmak için mücadele verdi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, kadın ve erkeklerde 19 takımın katıldığı maçların zevkli geçtiğini söyledi. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlarda ilk 4'e giren takımların Nisan ayında final maçlarına katılmayı hakedeceklerini belirten Çelebi, "Final ve küme düşecek takımları belirleyecek müsabakalar kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Gün sonunda kadın ve erkeklerde finalistler ve küme düşen takımlar belli olacak" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Curling maçlarından genel görüntü

-Sporcuların buz pistinde mücadelesi

-Başkan vekili Ahmet Çelebi'yle röp

-Sporcuyla röp

-Müsabakalardan genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-02-27 14:29:11



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