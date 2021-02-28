Erzurum 1 ayda 40 marka üretti

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TÜRKPATENT 2021 Ocak ayı iller marka başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum yılın ilk ayında marka başvuru sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya'nın ardından 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 34’üncü oldu.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Ocak ayında Erzurum’dan 40, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 79, Doğu Anadolu Bölgesinden 233, Türkiye’de ise toplam 14 bin 632 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum’un ocak ayı marka başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 17,16’lık dilim oluşturdu.

Bölge İlleri Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre Ocak ayında Malatya’dan 74, Erzurum’dan 40, Elazığ’dan 38, Van’dan 29, Erzincan’dan 19, Bingöl’den 10, Iğdır’dan 6, Ağrı’dan 5, Muş’tan 3, Tunceli’den 3, Kars’tan 2, Ardahan’dan 2, Bitlis’ten 1, Hakkari’den 1 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum 34’üncü

Erzurum Türkiye illeri marka başvuru sayısı sıralamasında 34’üncü oldu. Dönemde en yüksek sayıda marka başvurusu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin, Muğla, Denizli, Kayseri, Sakarya, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Trabzon, Afyon, Şanlıurfa, Çanakkale, Diyarbakır, Niğde, Aksaray, Düzce, Isparta, Karaman, Kütahya, Nevşehir, Erzurum, Elazığ, Ordu, Rize illerinden yapıldı.

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