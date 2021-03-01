Doğu Anadolu'da restoran ve kafelerde normalleşme heyecanı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da restoran ve kafelerde normalleşme heyecanı 

DHA

Doğu Anadolu'da restoran ve kafelerde normalleşme heyecanı 


Şifanur TAVUS- Özkan AYDIN/ERZURUM- IĞDIR, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadelede başlatılan 'yerinde karar' dönemi kapsamında risk gruplarına göre ayrılan illerde normalleşme adımları atılacak. 17 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası yaklaşık 4 aydır müşteri kabul etmeyip paket servis yapan restoran ve kafelerde normalleşme hazırlıkları başladı. İş yerlerinde hummalı bir temizlik çalışması başlatan esnaf, halktan kurallara uymalarını istedi.
Doğu Anadolu bölgesinde Sağlık Bakanlığının yayınladığı 15-21 Şubat 2021 verilerine göre Erzurum ve Ardahan turuncu listede yer alırken, Ağrı, Erzincan ve Kars sarı, Iğdır ve Muş ise mavi listede yer aldı. Kısmi kısıtlama ve normalleşmeye geçecek olan illerdeki restoran ve kafelerde işyeri sahipleri müjdeli haberi beklemeye başladı. Yaklaşık 4 ay sonra müşteriye kavuşma hayali kuran işletmeciler uzun süredir kapalı iş yerlerinde hummalı bir çalışma başlattı. Müşteriler için dükkanlar temizlendi ve hazırlıklar neredeyse tamamlandı.
ERZURUM VE ARDAHAN TURUNCU LİSTEDE
Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre turuncu listede yer alan Erzurum ve Ardahan'da ise yüksek risk devam ediyor. Erzurumluların daha da tedbirli olmasını isteyen işletmeciler ise dükkanlarını açamayacak olmanın burukluğunu yaşıyor. Her ihtimale karşı açılış için hazırlıklara başlayan Erzurum'da cağ kebabı resrotantı işleten Muammer Tanhaş, "Açılışı dört gözle bekliyoruz. Hazırlıklara başalayıp müşterilerimiz için temizliğimizi yaptık. Esnafın dükkanını açabilmesi için vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa bu iş uzayıp gidecek. Lokantalar sürekli açılıp kapatmayla iş göremez. Dükkanımda 60 masa varsa ben kurallara dikkat ederek 20 masayı müşterilere açmalıyım. Ama bir şekilde açılması lazım. Biz şehir olarak kırmızı kategoriye girmeden ilerlememiz gerekiyor. Bu durumu kademeli olarak atlatmamız gerekiyor. Dikkat edilmediği sürece iş yerler açılsa bile bir ay sonra tekrar kapanacak. Paket servisle bir yere varılmıyor. Gelirler tamamen düştü. Masalarımız yaklaşık 4 aydır toplu durumda. Müşterilerimizi dört gözle bekliyoruz. Artık insanlar da çok sıkıldı" diye konuştu.
'YÜZDE 50 İŞ KAYBIMIZ OLDU'
Erzurumlu dönerci Recai Emeç ise "20 Kasım'dan beri dükkanlarımız kapalı ve paket servisle işimize devam ediyoruz. Bu süreçte yüzde 50 iş kaybımız oldu. Normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanımızdan gelecek müjdeyi bekliyoruz. Umarım normalleşme potasına Erzurum da girer. Hazırlıklarımızı yaptık. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacağız. Sosyal mesafeye kurallarına her alanda uyuyoruz. Çalışanlarımızın hepsi maske takıyor ve kurallara uyuyoruz" dedi.
MAVİ LİSETEDE YER ALAN IĞDIR VE MUŞ'TA ESNAF HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR
Mavi listede yer alan Iğdır'da normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Iğdır esnafı iş yerlerinin temizliğini yaparak müşterilerine kavuşacağı günü bekliyor. 
Bölge esnafından Furkan Turan (20), "Hayırlısıyla yavaş yavaş  hazırlıklarımıza başlıyoruz. Allah'ın iziniyle 1 Mart'ta duyurulacak açılış kararını bekliyoruz. Herkes için en hayırlısı olsun. Pandemi döneminde herkes sıkıntı çekti. Kira ödemekte güçlük yaşadı. Şimdi ise Cumhurbaşkanımızdan gelecek olan açıklamayı bekliyoruz' diye konuştu. 
Uzun süredir kapalı olan kafenin temizliğini yapan Abbas Gökçe, "Bahçemizin ve kafemizin temizliğini yapıyoruz. Uzun zamandır kapalıydık. Müşteri alamadık. Hayırlısıyla normalleşmeyle birlikte bu hafta işletmemizi açacağız" dedi.
Hakan Işık (26) ise "İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Dükkanlarımızı açabiliriz de yaptığımız temizlikler boşa gitmez" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS/Özkan AYDIN
2021-03-01 09:04:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜMSİAD Başkanı Gözütok “Post Modern Darbe”yi sert sözlerle kınadı
YEREL HABERLER TÜMSİAD Başkanı Gözütok “Post Modern Darbe”yi sert ...
Miniklerden türbeye ziyaret
YEREL HABERLER Miniklerden türbeye ziyaret
Taşkesenligil, Akal’a başarı diledi
YEREL HABERLER Taşkesenligil, Akal’a başarı diledi
Aydemir: ‘28 şubat ötekileştirme eylemidir’ Aydemir: ‘Zulmü kaldıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir’den Bayrak şairinin dizeleriyle vurgu Aydemir: ‘Türk Milleti mukaddesatına sadıktır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 şubat ötekileştirme eylemidir’ Aydemir: ...
Palandöken’de pistler tatilcilere kaldı
YEREL HABERLER Palandöken’de pistler tatilcilere kaldı
Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Gara şehidinin diploması ailesine teslim edildi
DOSİAD ‘2020 Erzurum’ yayımlandı Erzurum ve bölgenin ekonomik performansı verilerle değerlendirildi
YEREL HABERLER DOSİAD ‘2020 Erzurum’ yayımlandı Erzurum ve bölgenin ...
Erzurum’da evlenme ve boşanma sayıları düştü
YEREL HABERLER Erzurum’da evlenme ve boşanma sayıları düştü
Erzurum 1 ayda 40 marka üretti
YEREL HABERLER Erzurum 1 ayda 40 marka üretti
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Türkiye Curling Süper Ligi'nde son gün heyecanı
YEREL HABERLER Türkiye Curling Süper Ligi'nde son gün heyecanı
Erzurumsporlu taraftarlardan Başkan Orhan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Erzurumsporlu taraftarlardan Başkan Orhan’a teşekkür ...
Minikler pandemi stresini bağlama, keman ve gitar çalarak atıyor
YEREL HABERLER Minikler pandemi stresini bağlama, keman ve gitar ...
Erzurum patent verileri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum patent verileri açıklandı
Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
YEREL HABERLER Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu
Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe ...
Kış Turizminde Büyükşehir’in Gündemi: Enerji Verimliliği
YEREL HABERLER Kış Turizminde Büyükşehir’in Gündemi: Enerji ...
Genç yükümlülerle temel kayak eğitimi
YEREL HABERLER Genç yükümlülerle temel kayak eğitimi
Rus turistler, Palandöken'de bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi
YEREL HABERLER Rus turistler, Palandöken'de bornozla kayıp, ...