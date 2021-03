Doğu Anadolu'da restoran ve kafelerde normalleşme heyecanı 

Şifanur TAVUS- Özkan AYDIN/ERZURUM- IĞDIR, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadelede başlatılan 'yerinde karar' dönemi kapsamında risk gruplarına göre ayrılan illerde normalleşme adımları atılacak. 17 Kasım'da düzenlenen kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası yaklaşık 4 aydır müşteri kabul etmeyip paket servis yapan restoran ve kafelerde normalleşme hazırlıkları başladı. İş yerlerinde hummalı bir temizlik çalışması başlatan esnaf, halktan kurallara uymalarını istedi.

Doğu Anadolu bölgesinde Sağlık Bakanlığının yayınladığı 15-21 Şubat 2021 verilerine göre Erzurum ve Ardahan turuncu listede yer alırken, Ağrı, Erzincan ve Kars sarı, Iğdır ve Muş ise mavi listede yer aldı. Kısmi kısıtlama ve normalleşmeye geçecek olan illerdeki restoran ve kafelerde işyeri sahipleri müjdeli haberi beklemeye başladı. Yaklaşık 4 ay sonra müşteriye kavuşma hayali kuran işletmeciler uzun süredir kapalı iş yerlerinde hummalı bir çalışma başlattı. Müşteriler için dükkanlar temizlendi ve hazırlıklar neredeyse tamamlandı.

ERZURUM VE ARDAHAN TURUNCU LİSTEDE

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre turuncu listede yer alan Erzurum ve Ardahan'da ise yüksek risk devam ediyor. Erzurumluların daha da tedbirli olmasını isteyen işletmeciler ise dükkanlarını açamayacak olmanın burukluğunu yaşıyor. Her ihtimale karşı açılış için hazırlıklara başlayan Erzurum'da cağ kebabı resrotantı işleten Muammer Tanhaş, "Açılışı dört gözle bekliyoruz. Hazırlıklara başalayıp müşterilerimiz için temizliğimizi yaptık. Esnafın dükkanını açabilmesi için vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa bu iş uzayıp gidecek. Lokantalar sürekli açılıp kapatmayla iş göremez. Dükkanımda 60 masa varsa ben kurallara dikkat ederek 20 masayı müşterilere açmalıyım. Ama bir şekilde açılması lazım. Biz şehir olarak kırmızı kategoriye girmeden ilerlememiz gerekiyor. Bu durumu kademeli olarak atlatmamız gerekiyor. Dikkat edilmediği sürece iş yerler açılsa bile bir ay sonra tekrar kapanacak. Paket servisle bir yere varılmıyor. Gelirler tamamen düştü. Masalarımız yaklaşık 4 aydır toplu durumda. Müşterilerimizi dört gözle bekliyoruz. Artık insanlar da çok sıkıldı" diye konuştu.

'YÜZDE 50 İŞ KAYBIMIZ OLDU'

Erzurumlu dönerci Recai Emeç ise "20 Kasım'dan beri dükkanlarımız kapalı ve paket servisle işimize devam ediyoruz. Bu süreçte yüzde 50 iş kaybımız oldu. Normalleşme ile ilgili Cumhurbaşkanımızdan gelecek müjdeyi bekliyoruz. Umarım normalleşme potasına Erzurum da girer. Hazırlıklarımızı yaptık. Yüzde 50 kapasiteyle çalışacağız. Sosyal mesafeye kurallarına her alanda uyuyoruz. Çalışanlarımızın hepsi maske takıyor ve kurallara uyuyoruz" dedi.

MAVİ LİSETEDE YER ALAN IĞDIR VE MUŞ'TA ESNAF HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Mavi listede yer alan Iğdır'da normalleşme adımları atmaya hazırlanıyor. Iğdır esnafı iş yerlerinin temizliğini yaparak müşterilerine kavuşacağı günü bekliyor.

Bölge esnafından Furkan Turan (20), "Hayırlısıyla yavaş yavaş hazırlıklarımıza başlıyoruz. Allah'ın iziniyle 1 Mart'ta duyurulacak açılış kararını bekliyoruz. Herkes için en hayırlısı olsun. Pandemi döneminde herkes sıkıntı çekti. Kira ödemekte güçlük yaşadı. Şimdi ise Cumhurbaşkanımızdan gelecek olan açıklamayı bekliyoruz' diye konuştu.

Uzun süredir kapalı olan kafenin temizliğini yapan Abbas Gökçe, "Bahçemizin ve kafemizin temizliğini yapıyoruz. Uzun zamandır kapalıydık. Müşteri alamadık. Hayırlısıyla normalleşmeyle birlikte bu hafta işletmemizi açacağız" dedi.

Hakan Işık (26) ise "İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Dükkanlarımızı açabiliriz de yaptığımız temizlikler boşa gitmez" dedi.

