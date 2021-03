Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Kaygusuz’dan Yeşilay Haftası mesajı “Sağlıklı nesiller için ‘Yeşilay Hep Benimle’ diyoruz”

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, 17 Mart Yeşilay Haftası olması nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Kaygusuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelesini aralıksız sürdüren kurum, bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 81 Ülke Yeşilayı ile de bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor. Yeşilay olarak, 101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz; diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası’nı ‘Yeşilay Hep Benimle’ mesajıyla kutlayacağız. Erzurumuda ,Erzurumluları da bizimle birlikte kutlama yapmaya ve ‘Yeşilay Hep Benimle’ demeye çağırıyoruz.”

Yeşilay’ın büyük bir aile olduğunu vurgulayan Salih Kaygusuz , “Yeşilay olarak tüm paydaşlarımızla çok güçlü ilişkiler içindeyiz ve onların çalışmalarımıza verdikleri desteklerle bağımlılıklarla mücadelemiz daha da güç kazanıyor. Yeşilay Haftası’nda da heyecanımıza ortak olmalarından mutluluk duyacağız” dedi.

Bağımlılıklarla mücadelenin farklı projelerle devam ettiğini ifade eden Kaygusuz, “Sanatın, sporun ve eğitimin etkisinden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı(TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılığın önüne geçilmesini amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2016 yılından bu yana bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili dikkat çekici eserleri başvuruyor. Yeşilay’ın sinemanın dilinden ve etki alanından yararlanmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor. Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de toplam 100Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Şubelerimiz ile YEDAM’lar arasında güçlü bir iş birliğimiz var. Böylece bağımlılara ve ailelerine doğru yönlendirmelerde bulunabiliyoruz. YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Bağımlılar ve aileleri YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlanabiliyor. Öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini, olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazanmasını ve kendini riskli ortam ve durumlardan korumasını sağlayacak etkinliklerden oluşan okul temelli, koruyucu güçlendirici bir program olan Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE), pilot uygulamasının tamamlanmasının ardından 81 ilde yaygınlaşacak. Sağlıklı yaşam, sağlıklı birey, sağlıklı toplum perspektifiyle öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen programın hedef kitlesi sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. 2021 yılı itibariyle ilk etapta 81 ilden yaklaşık 200 formatör (eğitici eğitmeni) yetiştirilmesi, bu formatörler tarafından okullarda uygulamaların başlatılması, devam eden süreçte uygulayıcı eğitimleri düzenlenerek 81 ildeki okullarda YYBE’nin 7.sınıf öğrencilerine yönelik olarak yaygın şekilde uygulanmaya başlanması hedefleniyor. Genç Yeşilay kulüpleri, 88 üniversitede bağımlılıklarla mücadele etmek, toplumsal sağlık bilinci geliştirmek ve sağlıklı nesil anlayışının yerleşmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yeşilay gönüllüsü öğrenciler bu çalışmalar kapsamında Yeşilay’ın üniversitelerde tanıtılması, bağımlılıklarla mücadele için ilgili üniversitelerde projeler geliştirilmesi ve çeşitli eğitimlerin verilmesi gibi faaliyetlerde bulunuyor. Yeşilay’ın önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında yürüttüğü Benim Kulübüm Yeşilay projesi ile de ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bugüne kadar 30 bin öğrenciye ulaşan proje kapsamında öğrencilere hem Yeşilay hakkında bilgi veriliyor hem de farklı etkinliklerle okullarında Yeşilay kulübü kurmaları için teşvikte bulunuluyor” açıklamalarında bulundu.

