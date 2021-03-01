Hurda metaller, araba parçaları ve atık malzemeler sanat malzemesine dönüştürüyor

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Oltulular Derneği Başkanı Ressam ve Heykeltıraş Hakan Demir Pandemi sürecini hobi çalışmalarıyla değerlendirdi. Ressam ve Heykeltıraş Hakan Demir atık Malzemeler ve Metal Hurdaları kullanarak yapmış olduğu eserlerle Korona covit19 a dikkat çekiyor.

Erzurum Oltulular Derneği Başkanı Ressam ve Heykeltıraş Hakan Demir, bu süreçte akademik eğitimini heykel bölümünde sürdürürken covit19 adlı heykel serisinde atık malzemeler ve hurda metaller kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Demir, 19 adet covit heykel çalışmasıyla yakın zamanda normalleşme sürecine girildiğinde sergi çalışmasıyla izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.

Sanatçı Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Heykel Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr Mustafa Bulat ve Doçent Dr. Önder Yağmur’un Danışmanlığında çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.