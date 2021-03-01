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Milli Güreşçi Karabacak’a Erzurum Milli Eğitimden vefa Reşit Karabacak’ın adı spor lisesinde yaşatılacak

İHA

Milli Güreşçi Karabacak’a Erzurum Milli Eğitimden vefa Reşit Karabacak’ın adı spor lisesinde yaşatılacak

19 Kasım 2020’de hayatını kaybeden milli güreşçi Reşit Karabacak'ın ismi Erzurum Spor Lisesi’nde yaşatılacak. Erzurumlu milli güreşçi Dünya ve Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak’ın ismi Valilik onayıyla, Aziziye ilçesinde bulunan Spor Lisesi'ne verildi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Erzurumlu güreşçi Reşit Karabacak’ın adı Valilik onayıyla ilimizin tek Spor Lisesine verilmiştir. Uluslararası yarışlarda Türk bayrağını göndere çektiren ve tüm dünyaya İstiklâl Marşımızı dinleten milli güreşçimiz, Türk milletinin ve Erzurumluların göğsünü kabartmış, başarıları ve hizmetleriyle Türk güreş camiasına örnek olmuştur. Karabacak isminin yaşatılarak ilimizde yetiştirilen genç sporculara örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Reşit Karabacak Kimdir?
Türk Güreşine ismini altın harflerle yazdıran Reşit Karabacak 5 Temmuz 1954 yılında Erzurum ili Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ Köyünde dünyaya gelmiştir. Evli ve 6 çocuk babasıdır. 1973 yılında İzmir tekel spor kulübünde güreş hayatına başlayan Reşit Karabacak
sırasıyla;
Bursa TOFAŞ, İstanbul SİMTEL, Ankara TEDAŞ spor kulübünde güreş yaşamını sürdürmüştür. Elde etmiş olduğu dereceler;
1973 Yılı Yügoslavya (Tameşvar) Büyükler Serbest Stil 68 kg'da Balkan 5.lik
1974 Yılı Türkiye (Ankara) Serbest Stil 74 kg’da Balkan 1.lik
1983 Yılı Fas (Casabianca) Serbest Stil 74 kg'da Akdeniz oyunları 1.lik
1987 Yılı Suriye (Lazkiye) Serbest Stil 90 kg’da Akdeniz oyunları 1.lik
1975 Yılı İspanya (Madrid) Serbest Stil 68 Kg’da Avrupa 4.lük
1976 Yılı S.S.C.B (Leningrad) Serbest Stil 74kg'da Avrupa 6.lık
1977 Yılı Türkiye (Bursa) Serbest Stil 74kg'da Avrupa 2.lik
1978 Yılı Bulgaristan (Sofya) Serbest Stil 74 kg'da Avrupa 3.lük
1979 Yılı Romanya(Bükreş) Serbest Stil 82 kg'da Avrupa 4.lük
1983 Yılı Macaristan (Budapeşte) 82 kg kg’da Avrupa 1.lik
1983 YIlı S.SC.B (Kiyew) Serbest Stil 82 kg’da Dünya 5.lik
1985 Yılı Almanya (Leipzing) Serbest Stil 90kg'da Avrupa 3.lük
1987 Yılı Bulgaristan (Velikotırnova) Serbest Stil 90kg'da Avrupa 3.lük
1987 Yılı İsviçre (Lozan) Serbest Stil 74 kg’da Dünya 4.lük
1982 Yılı Edirne (Kırkpınar) başaltı Güreşlerinde 1.lik
1990 Yılı Edirne (Kırkpınar) Baş güreşlerinde 3.lük elde etmiştir
Güreş hayatını bitirdikten sonra Milli Takımda Antrenörlük ve Türkiye Güreş Federasyonu yağlı güreş merkez yönetim kurulu üyeliğini yapan güreşçimiz yakalandığı Covid19 hastalığından dolayı 19 Kasım 2020 yılında Bursa ilinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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