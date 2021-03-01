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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite-Sanayi iş birlikleri devam ediyor

İHA

Üniversite-Sanayi iş birlikleri devam ediyor

ÜniversiteSanayi iş birlikleri kapsamında Atatürk Üniversitesine gelen Aytim Şirketler Gurubu Başkanı Sevda Aydın ve şirket yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Çeşitli alanlarda Erzurum’a istihdam sağlayan Aytim Şirketler Gurubu temsilcilerini makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, üretilecek yeni projeler hakkında Sevda Aydın ve şirket yöneticileri ile fikir alışverişinde bulundu.
Konuklarına üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, üniversite genelinde yürütülen Covid19 çalışmalarından bahsederek Covid19’a karşı üretilen ilaç, cihaz ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.
Atatürk Üniversitesinin toplumla iç içe bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı: “YÖK’ün yayımladığı 2020 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporunda, Sosyal Sorumluluk alanında üniversitemiz 475 projeyle Türkiye’de birinci oldu. Diğer taraftan ülkemizin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının da önemli hedeflerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) teleskobu Erzurum’a ulaştı. Çalışmalarımızı kısa zamanda tamamlayarak inşallah 2022 sonunda gözlemevinden ilk ışığı alacağız” dedi.
“Atatürk Üniversitesinin Bilimsel Alt Yapısından Faydalanmak İstiyoruz”
Aytim Gurubu olarak Atatürk Üniversitesini yakından takip ettiklerini ve bir Erzurumlu olarak da yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu dile getiren Sevda Aydın, ÜniversiteSanayi iş birlikleri çerçevesinde bu tarz projelere imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Tekstil anlamında Atatürk Üniversitesinin bilimsel alt yapısından faydalanmak istediklerini aktaran Aydın, yeni kumaş türleri için ARGE çalışmalarının yapılabileceğini belirterek her iki kurumun da uluslararası platformlarda yer almasının Erzurum’a yeni fırsatlar getireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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