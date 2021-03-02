Aziziye’deki kahvehanelere “ilk gün” sürprizi

Aziziye Belediyesi, kontrollü yeni sosyal yaşam döneminin ilk gününde yine sahalardaydı. Pandemi sebebiyle kapıları uzun bir süredir kapalı olan ve kontrollü dönemle birlikte faaliyete yeniden başlayan kahvehane ve kafeteryalar, Aziziye Belediyesi ekiplerince ilaçlanarak dezenfekte edildi. Sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayan dezenfeksiyon işlemleri gün boyunca devam ederken, söz konusu işletmeler daha sonra zabıta ekipleri tarafından ziyaret edildi. Kahvehane ve kafeterya işletmecilerine Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan’ın selamını ileten zabıta ekipleri, kontrollü sosyal yaşam döneminde uyulması gereken kuralları hem işletmecilere, hem de vatandaşlara hatırlattı.

Orhan: Artık Yeni Bir Dönem Başladı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Türkiye’de salgınla mücadele kapsamında yeni bir aşamaya geçildiğini hatırlatarak, Orta Riskli ilan edilen Erzurum’da da böylece yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

Başkan Orhan, şunları kaydetti: “Bilindiği üzere pandemi tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeterya gibi işletmelerimiz uzun bir süredir kapalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı salgınla mücadele programı kapsamında söz konusu işletmelerimiz bu sabah itibariyle kapılarını açtı. Bizler de Aziziye Belediyesi olarak; yeni dönemin bu ilk gününde ekiplerimizle ilçemizdeki kahvehane ve kafeteryalarımızı ilaçladık, dezenfekte ettik. İlaveten zabıta ekiplerimiz de işletmelerimizi ziyaret ederek, yeni dönemde uyulması gereken kuralları hem işletmecilerimize, hem de vatandaşlarımıza anlattı. Ziyaretlerimizde ayrıca kahvehane ve kafeterya esnafımıza hijyen setlerimizden de hediye ettik. Pandemi kurallarına riayet etmek suretiyle inşallah bu dönemi de geride bırakacak ve salgınla mücadelemizi başarıyla sonuçlandıracağız. Tüm esnaf ve işletmelerimize bu vesileyle hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum”

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