ETÜSEM’de görev değişikliği

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Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (ETÜSEM) görev değişimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Akbaba ETÜSEM Müdürlüğü görevini Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba’ya devretti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, pandemi nedeniyle eğitimöğretimin uzaktan yürütüldüğü bu süreçte yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Akbaba’yı tebrik ederken, görevi devralan Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İlker Akbaba’ya başarılar diledi.

Devir teslim töreni iyi niyet temennileriyle son buldu.

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