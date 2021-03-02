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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATA-AÖF’te bahar yarıyılı ara sınavları online yapılacak

İHA

ATA-AÖF’te bahar yarıyılı ara sınavları online yapılacak

20202021 Bahar Yarıyılında örgün öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kararlaştıran Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) vize sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerini dikkate alan Atatürk Üniversitesi bu kapsamda, Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarını Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Final ve bütünleme sınavlarının nasıl olacağı ise pandemi sürecinin seyrine göre değerlendirilecek.

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