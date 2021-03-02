Karataş MHP teşkilatını kurultaya hazırlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 13'üncü Olağan Kurultay hazırlıkları devam ediyor. Erzurum’da Naim Karataş başkanlığında kurultay toplantısı gerçekleştiren MHP İL teşkilatı Lider Devlet Bahçeli ye tam destek şiarıyla kurultay hazırlığına başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan kurultaya katılım sağlayacak olan MHP Erzurum İl teşkilatı başkan Karataş başkanlığında toplantı düzenledi.

18 mart Perşembe günü Ankara Arena Kapalı spor salonunda yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan büyük kurultay öncesinde istişare toplantısı gerçekleştiren MHP Erzurum İl Başkanı Karataş ile il teşkilatı ve üst kurul delegeleri Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarının vurgusunda bulundular.

MHP Erzurum il teşkilatının, üst kurul delegelerinin ve Ülkücülerin Sayın Devlet Bahçeli Beyin yanında saf tutmaya devam edeceğini ve bu kutlu yürüyüşün Türk yurtları için de büyük heyecan olduğunun altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “ bilge liderimizin yanında olmaya ve kutlu yolculuğa omuz vermeye devam edeceğiz. Erzurum teşkilatı olarak 13. Olağan büyük kurultaya heyecanımızla birlikte katılacağız. Şimdiden kurultayımızın hayırlı olmasını ve Türkiye’mize bereket karmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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