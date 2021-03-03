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Aslı Nemutlu'nun ailesi, mahkemenin ceza kararını yinelemesinden memnun

DHA

Aslı Nemutlu'nun ailesi, mahkemenin ceza kararını yinelemesinden memnun


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki Konaklı Kaşak Merkezi'nde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun (17) ölümüyle ilgili sonuçlanan dava dosyasında Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, eski Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Özer Ayık ile eski TKF Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt'a verilen ve paraya çevrilen hapis cezalarını bozdu. Yargıtay'ın, iki sanığa beraat kararı verilmesi talebi üzerine Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Mart'ta görülen davada verdiği kararı yineledi. Anne Ayşe Elerman Nemutlu, "Bu Aslı'nın ruhu için bizi ferahlatıyor. Kararın içeriğinde ne kadar ceza alındığı ya da para cezasına çevrildiği bizim için önemli değil. Suçlunun, suçunun onaylanıyor olması bizim için önemliydi" dedi.
Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için Erzurum'a gelen Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 tarihinde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak, hayatını kaybetti. Nemutlu'nun ölümü ile ilgili 16 sanıklı dava, 26 Kasım 2015 günü karara bağlandı. Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, eski TKF Başkanı Özer Ayık ile federasyon gözlemcisi olan Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar'a 'Taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2,5'ar yıla düşürdü. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyen sanıkların cezası, 16 ay eşit taksitle ödenecek şekilde 18 bin 200'er lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, antrenörler Recep Süleyman Dilik ve Fidan Kırbaç Özbakır ile Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan'ı 2'şer yıl hapis cezasına mahkum etti. 4 sanığın cezaları da iyi hal indirimiyle 1'er yıl 8'er aya düşürülüp, 5 yıl süreyle ertelendi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyen eski TKF Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt'a verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası ise 12 bin 100 lira para cezasına çevrildi. Mahkeme para cezasının 10 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır'ın hükmün kesinleşmesinden itibaren olmak üzere 1 yıl süreyle antrenörlükten menedilmesine, diğer 5 sanığın da 1 yıl süreyle kayak sporuna ilişkin resmi bir görev almamasına karar verdi. Aralarında eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar, eski İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik'in de bulunduğu 9 kamu görevlisi ise beraat etti.
9 SANIĞIN BERAAT KARARI, 1 SANIĞIN İSE CEZASI ONANDI
Sanık avukatları ve Nemutlu ailesinin avukatının itirazları üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nce incelendi. 12'nci Ceza Dairesi, Nemutlu ailesinin avukatlarının 9 sanığın görevlerini ihmal ettikleri ve cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarını reddederek, mahkemenin verdiği beraat kararlarını oy birliği ile onadı. Sanıklardan Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar'a verilen cezayı yerinde bularak, oy birliğiyle onayan Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığın icra ettiği mesleğin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmaması nedeniyle 1 yıl süre ile kayak sporuna ilişkin resmi bir görev almaktan yasaklanması kararını ise kaldırdı.
Eski TKF Başkanı Özer Ayık ile eski TKF Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt'a verilen ceza ise bozuldu. Başkan Ahmet Er'in muhalefet şerhi koyduğu, 4 üyenin oy çokluğu ile aldığı bozma kararında, iki sanığa beraat kararı verilmesi talep edildi.
MAHKEME KARARINI YİNELEDİ
Bozma kararı sonrası Yargıtay kararına ilişkin görüşleri sorulması için 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Mart'ta görülen davaya, sanık Özer Ayık Ankara'dan ses ve görüntülü katıldı. Mahkemede ise avukatı Talat Göğebakan savundu. Erzurum'a gelen milli kayakçının annesi Ayşe ve babası Metin Nemutlu avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı. Yargıtay'ın kararına katıldığını belirten Özer Ayık, beraatını istedi. Tarafları son kez dinleyen mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra Yargıtay'ın talebine rağmen verdiği kararı yeniledi.
24 KEZ GELDİLER
Adliye önünde kızının ölmeden bir yıl önce kendisine hediye ettiği bilekliği ve onu simgeleyen kartanesini göstererek mahkeme ile ilgili olarak bir açıklama yapan anne Ayşe Elerman Nemutu, "2012'de kızımızın vefat etmesiyle duruşmalar başladı. Erzurum'a mahkeme için 24'üncü gelişimiz oldu. Karar lehimize sonuçlanmasına rağmen Yargıtay'a gitmişti. Dört buçuk sene sonra Yargıtay başkanının raporuna rağmen Yargıtay'ın kararı bozma sonucuna direnme kararımız onaylandı. Bu Aslı'nın ruhu için bizi ferahlatıyor. Kararın içeriğinde ne kadar ceza alındığı ya da para cezasına çevrildiği bizim için önemli değil. Suçlunun suçunun onaylanıyor olması bizim için önemli. Herkes sorumluluğu üzerine almaktan çekildi. Bu davanın sonucunda suçlu bulunmayıp yine suçlu olanlar varsa da onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.
MAHKEME KARARININ ARKASINDA DURDU
Kızının ölümünden sonra Kayak Federasyonu haricinde birçok federasyonun kendi yönetmeliklerini gözden geçirerek güvenlik tedbirlerini aldığını kaydeden baba Metin Nemutlu ise şunları söyledi:
"Aslı'nın ölümü Türk sporuna kattığı önemli bir durum. İnsanların gözden kaçırdığı ayrıntıya dikkat çekerek güvenlik sistemleri baştan sona gözden geçirildi. Bugün mahkemede eski federasyon başkanı suçunun olmadığını ve herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirtti. Bu durumun kendi sorumluluğunda olmadığını söyledi. Ama gördük ki her şey bir şekilde yoluna giriyor. Mahkeme kararın arkasında durdu. Aslı'nın ruhunu rahatlatacak bir karar oldu. Cezanın az yada çok olması bizi ilgilendirmiyor. Biz burada kızımız Aslı'nın haklı olduğunu ispat ettik. Milli bir sporcu olarak federasyon çatısı altında yapılan yarışta rahmetli olduğunu kayıtlara geçirmiş olduk. Mahkemede son duruşmamızdı. Bundan sonra aile olarak Aslı'nın adına kurulan kulüpte sporcuların başarılı olması ve sosyal amaçlı faaliyetlerde kendimizi göstereceğiz. Bundan sonra kulüp ve milli yarışlarda ardından gelen sporcuların onun yarım bıraktığı işleri daha yukarılara çıkararak kızımızın adını anacağız."FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-03-03 08:25:40

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