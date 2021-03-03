Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza



Şifanur TAVUS / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, alt geçitte 9 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi İstasyon kavşağındaki Aziziye alt geçidinde meydana geldi. Gizli buzlanma sonucu 2'si kamyonet 9 araç alt geçitte birbirine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobillerde hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine zabıta ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alt geçit yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala gerçekleşen zincirleme kaza trafikte yoğunluğun da yaşanmasına sebep oldu. Kazaya karışan sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti. Araçların farlarında ve tamponlarında çarpma sonucu hasar meydana geldi. Tıkanan trafik, araçların kaza işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıldı. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Şifanur TAVUS

2021-03-03 08:37:38



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