Yeşilay Erzurum Şubesi yönetiminden Rektör Çakmak’a ziyaret

17 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz ve yönetim kurulu üyeleri ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Kaygusuz, özellikle gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için üniversitelerle iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise, Şube Başkanı Salih Kaygusuz ve yönetimini yapılan duyarlı projelerden dolayı tebrik ederek: “Üniversite olarak halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan tüm çalışmalara elimizden gelen desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

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