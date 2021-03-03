Erzurum Valisi Memiş: Esnafımız iş yeri kapansın istemiyorsa kurallara riayet etmeli



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Valisi Okay Memiş, Pandemi Kurulu Toplantısı'nda esnafa tedbir uyarısında bulunarak, "Eğer gevşeme olursa kapanma olacak. Esnafımız iş yerlerinin kapanmasını istemiyorsa kurallara riayet etmek zorunda" dedi.

Erzurum Pandemi Kurulu, Vali Okay Memiş başkanlığında toplandı. İlçe belediye başkanları ve ilgili kurum amirlerinin yanı sıra esnaf oda temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Memiş, yeni dönemde il bazında mücadele edileceğini belirtti. 'Orta riskli' iller arasında gösterilen Erzurum'da hedefin, 'düşük riskli' iller arasına girmek olduğunu kaydeden Memiş, "Bundan sonra ne yapacağız? Artık biz bizeyiz. Göstereceğimiz performans bizim performansımız olacak. Bundan önceki süreçte tam kapanmaya gitmeden evvel esnafımızı ikaz ettik. Birinci, ikinci, üçüncü kez ikaz ettik. Sürekli polisimiz, jandarmamız, belediye ve sağlık çalışanları sürekli ikaz etti. Ancak şunu gördük ki ilk başta tedbirlere riayet edildi sonra gevşeme oldu. Eğer gevşeme olursa kapanma olacak. Restoran, çay ocağı, kafeterya işletmecisi arkadaşımız işletmesinin kapatılmasını istemiyor ise kurallara riayet etmek zorunda. Eğer istiyorsan ki lokantalarımız açık kalmaya devam etsin, top sizde. Biz orta seviyedeyiz. Emin olun 1-2 günde yüksek riskli sınıfa geçebiliriz. O kadar hızlı yayılıyor ki virüs, yayılmasını durdurmak çok zor. Açık kalmak istiyorsanız kendi ayağınıza sıkmayacaksınız. Bu kurallara neredeyse 1 yıldır uyan vatandaşa saygısızlık yapmayalım" diye konuştu.

'VEFA' GRUPLARINA AŞI GÖREVİ

Kurallara uymanın yanı sıra virüsle mücadelede aşılama programını da çok önemsediklerini söyleyen Vali Memiş, Erzurum'da aşılamada yüzde 55´lere kadar yükseldiklerini kaydetti. Hedeflerinin yüzde 70-80'lere çıkmak olduğunu vurgulayan Memiş, özellikle 60 yaş üstü vatandaşların aşılamasında 'Vefa' gruplarının görev alacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"İlimizde aşı olmak isteyip de e-Devlet'e, e-Nabız'a giremeyen amcalar, teyzeler olduğunu fark ettik. Bütün kaymakamlar öncülüğünde muhtarlar köy imamları, mahalle muhtarlarıyla birlikte şöyle bir sistem uygulayacağız. 60 yaş üstünde olan bütün vatandaşlarımızın kimler olduğunu biliyoruz, hepsine ulaşacağız telefonla ya da yüz yüze. 'Vefa' destek gruplarımız aşılamada aktif olarak çalışacak. 'Fatma teyze, Ahmet amca aşı olmak istiyor musun' diyerek hemen randevusunu alacaklar. Ertesi gün de aşılamasını yardımcı olacak. Eğer aşı olmak istemiyorsa da aşının bilimsel faydalarından bahsedeceğiz ve takdiri vatandaşa bırakacağız."

Toplantıya katılan kuruluş temsilcilerinin konuyla ilgili görüşlerini de dinleyen Vali Memiş, bugünden itibaren denetimlerin daha sıkı olacağını; jandarma, polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin vatandaşı incitmeden kontrollerini sürdüreceğini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-03-03 13:08:12



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