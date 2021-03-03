Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Borini ceza sahası dışından sert vurdu top farklı şekilde auta çıktı.

13. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet ceza sahasına ortaladı. Omolo kafayı vurdu ancak kaleci Viviano topa sahip oldu.

16. dakikada Omolo’nun pasına hareketlenen Gomes, Bertolacci’nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Atıf Chahechouhe topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 10

24. dakikada konuk takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ndao’nun ceza sahasına yaptığı ortaya kaleci Szumski çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

30. dakikada Bertolacci’nin ceza sahasına doldurduğu topla sağ çaprazda buluşan Sobiech sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11

40. dakikada Cenk Ahmet’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Costa ceza sahası içerisinde kafayı vurdu ancak kaleci Viviano topa sahip oldu.

42. dakikada Rashani’nin kullandığı serbest vuruşta Costa'nın kafası vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Bergdich xx, Leo Schwechlen xx, Costa xx, Butko xx, Boumal xx, Omolo xx, Rashani xx, Aatif Chahechouhe xx, Cenk Ahmet, Gomes x (El Kabir dk. 33 x)

Yedekler: Göktuğ, Hasan, Teikeu, Novikovas, Buğra, Emrah, Murat, Osman, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Balkovec xx, Campi xx, Roco xx, Hedenstad xx, Biglia xx, Borini xx, Bertolacci xx, Castro xx, Ndao xx, Sobiech xx

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Jimmy Durmaz, Lens, Emre Çolak, Mevlüt Erdinç, Salibur, Ademi

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 17 pen.) (BB Erzurumspor), Sobiech (dk. 30) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Cenk Ahmet (BB Erzurumspor)

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