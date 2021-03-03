TÜBİTAK’a Erzurum’dan rekor başvuru

TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Erzurum’dan 1088 başvuru yapıldı.

Erzurum, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Van ve Diyarbakır’ın ardından en fazla başvuru yapan üçüncü il oldu. 52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Türkiye geneli 14 bin 10 başvurudan 1088’i Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan yapıldı. Erzurum’dan bu yarışmaya 2019'da 598, 2020'de 606, 2021'de ise 1088 başvuru yapıldı.

TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması; Türkiye geneli 12 bölgede gerçekleştirilen ve lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenleniyor.

Bu kapsamda Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “İlimizin hedefi olan proje tabanlı öğrenme faaliyetlerinin okullarımızda yaygınlaştırılmasının bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum ve bundan sonraki süreçte çalışmaların daha da yoğunlaştırılacağını belirtmek istiyorum” dedi.

TÜBİTAK 2204A nedir?

Yarışma Kategorileri; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenir.

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbulAsya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Koordinatörlüğü tarafından yürütülüyor.

Ödüller

Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği, İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilecek. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına davet edilerek, final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü, Bölge ve final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilecek. Final yarışması değerlendirmesi sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecek.

Final Yarışmasında ulusal dereceye giren öğrenciler, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanırlar.

Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler, Final yarışmasında derece alan projeler arasından belirlenir. Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç kontenjan dışından ÖSYM tarafından yerleştirilir.

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