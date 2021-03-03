Başkan Yücelik’ten, istihdam destekleri vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yücelik’ten, istihdam destekleri vurgusu

İHA

Başkan Yücelik’ten, istihdam destekleri vurgusu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından istihdamı desteklemek amacıyla iş dünyasına sunulan önemli teşvik ve destek unsurları olduğunu dile getirdi.
Başkan Yücelik, kayıtlı sigortalı istihdamının yanı sıra kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, yatırımların özendirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla iş dünyasına çeşitli kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlandığını belirterek, bu destek, teşvik ve indirimlerden işletmelerin azami ölçüde faydalanması gerektiğini vurguladı.
Hali hazırda, 5510, 4447 ve 4857 gibi 8 kanunda toplam 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunduğunu kaydeden Başkan Yücelik, istihdama yönelik destek ve teşviklerden bazılarına yer verdiği açıklamasında şunları söyledi; “ ‘Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim’, ‘Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin Uygulanan 5 Puan İndirim’, ‘İlave 6 Puanlık İndirim’, ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik’, ‘Genç Girişimci Teşviki’, ‘Bağ Kur 5 Puan Teşviki’, ‘Asgari Ücret Desteği’, ‘İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki’, ‘Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik’, ‘İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik’, ‘İlave İstihdam Teşviki (2018)’, ‘Normalleşme Desteği’, ‘İstihdama Dönüş Prim Desteği’ ve ‘Artı İstihdam Prim Desteği’ sağlanan bu destek, teşvik ve indirimlerden bazıları SGK tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleriyle çok teferruatlı bir şekilde anlatılan bu uygulamalardan, istihdam katkı sunan bütün işletmelerimizin azami oranda faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. İstihdam sağlayan işletmelerin istifadesine sunulan bu uygulamalarla ilgili detaylı ilgili bilgi almak isteyen üyelerimiz, SGK İl Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine müracaat edebilir.”
Başkan Yücelik ayrıca, pandemi döneminde başta hizmet sektörü olmak üzere istihdam oluşturan birçok sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “Yeni normalleşme sürecinde de devletimizin istihdama sağladığı desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Tek temennimiz; aşı çalışmalarının katkısı ve toplumumuzun pandemi kurallarına uyarak en kısa zamanda bu salgından kurtulmamız ve bir an önce ekonominin normal seyrine girerek, üretimin, istihdamın ve çalışma hayatımızın rayına oturmasıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atılay Canel: “Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık”
YEREL HABERLER Atılay Canel: “Buradan puan almayı düşünerek geldik ...
Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Oltu Kaymakamlığına ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, Oltu Kaymakamlığına ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2 ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fatih Karagümrük: 2
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Fatih ...
TÜBİTAK’a Erzurum’dan rekor başvuru
YEREL HABERLER TÜBİTAK’a Erzurum’dan rekor başvuru
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 ...
Erzurum Valisi Memiş: Esnafımız iş yeri kapansın istemiyorsa kurallara riayet etmeli
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş: Esnafımız iş yeri kapansın ...
Aşkale’de kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Aşkale’de kurtuluş coşkusu
Erzurum Valisi Okay Memiş’ten lokanta ve kafe işletmelerine sert uyarı “Bacağınıza sıkmayın” “Faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz derseniz top sizde”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş’ten lokanta ve kafe ...
Taşkesenlioğlu Ban; “28 Şubat’ta milletin geleceğini çaldılar”
YEREL HABERLER Taşkesenlioğlu Ban; “28 Şubat’ta milletin geleceğini ...
Gözaltına alınan HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı Erzurum Adliyesi’ne getirildi
YEREL HABERLER Gözaltına alınan HDP’li Karaçoban Belediye Başkanı ...
Uzun bir aradan sonra açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Uzun bir aradan sonra açılan iş yerleri dezenfekte ...
Yeşilay Erzurum Şubesi yönetiminden Rektör Çakmak’a ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şubesi yönetiminden Rektör Çakmak’a ...
DAG’a ‘İbrahim Hakkı Gözlemevi’ ismi önerisi
YEREL HABERLER DAG’a ‘İbrahim Hakkı Gözlemevi’ ismi önerisi
Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza
YEREL HABERLER Erzurum'da alt geçitte 9 araçlı zincirleme kaza
Aslı Nemutlu'nun ailesi, mahkemenin ceza kararını yinelemesinden memnun
YEREL HABERLER Aslı Nemutlu'nun ailesi, mahkemenin ceza kararını ...
Erzurum’da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
Karataş MHP teşkilatını kurultaya hazırlıyor
YEREL HABERLER Karataş MHP teşkilatını kurultaya hazırlıyor
ATA-AÖF’te bahar yarıyılı ara sınavları online yapılacak
YEREL HABERLER ATA-AÖF’te bahar yarıyılı ara sınavları online ...
Palandöken yeni kontrollü normalde Sunar’dan kontrollü normalleşme açıklaması
YEREL HABERLER Palandöken yeni kontrollü normalde Sunar’dan ...
ETÜSEM’de görev değişikliği
YEREL HABERLER ETÜSEM’de görev değişikliği
Aziziye’deki kahvehanelere “ilk gün” sürprizi
YEREL HABERLER Aziziye’deki kahvehanelere “ilk gün” sürprizi
Erzurum'da dönerciye gelen ilk müşteri, alkışlarla karşılandı
YEREL HABERLER Erzurum'da dönerciye gelen ilk müşteri, alkışlarla ...
HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun'a gözaltı
YEREL HABERLER HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun'a ...