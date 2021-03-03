BB. Erzurumspor-Fatih Karagümrük maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)Spor Toto Süper Lig´in 28´inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmandan 1 puan aldıklarını belirtirken, BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise oyuncularını iyi mücadele sebebiyle kutladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Buraya geldiğimiz zaman puan veya puanlar alacağımızı düşünüyorduk. Nitekim de deplasmandan 1 puanı aldık. İlk yarı lüzumsuz bir şekilde penaltı pozisyonundan yedik. Ama çok çabuk toparlandık gayet güzel bir gol attık. İkinci yarının başında 52'nci dakikada gayet güzel bir gol daha attık ama 62'nci dakikada tartışmalı pozisyondan yediğimiz golle 2-2 bitti. Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık. Önümüzdeki haftaya bakacağız" dedi.

MESUT BAKKAL: POZİSYON ZENGİNLİĞİ YAŞAMADIK

BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, son saniyeye kadar galibiyet için mücadele eden iki takım futbolcularını kutladı. Çok güzel bir maç olduğunu belirten Bakkal, şunları söyledi: "55´inci dakikada 2-1 mağlup girdiğimiz bir maçı kazanmak için, kazanmak çok iyi olurdu, muhteşem bir sonuç olurdu. Ama maalesef olmadı oyuna iyi başlayan taraf bizdik, yani ikili mücadeleleri kazandık, önde baskıyı iyi yaptık. Bu şekilde başlamayı hedeflemiştik. Ancak pozisyon zenginliği çok fazla yaşayamadık, penaltıdan golü bulduk. İyi savunmayı yaptığımız bir anda gölü yedik. Sonra ikinci devre beklemediğimiz bir gol, 2´nci gol. Oyuncu değişiklikleri Oltan´ın sakat olması, Gomes´in sakatlanıp oyundan çıkması, çok hazır olmayan El Kebir´i oynattık. O da gelinden geleni yaptı. Çok iyi bir santrfor ama daha henüz hazır değil, beklediğimiz seviyede değil. Novikovas, Osman, Emrah oyuna girdikten sonra 30 dakikalık bölüm muhteşem oynadık. Direkten dönen toplar var, kaçırdığımız var. Çok güzel bir goldük Osman beraber. İşler hep bizim istediğimiz gibi giden maçtı, tabii yenebilseydik, Osman bulduğu pozisyonu gole çevirseydi muhteşem olacaktı. Tabii Mevlüt´ün kaçırdığı pozisyon da var, rakibin de kaçırdığı pozisyon var. Şimdi iki puana üzüleceğiz mi, 1 puana sevineceğiz mi? Ama oyun olarak baktığımız zaman iyi giden bir oyunumuz var. 2 tane üst üste mağlubiyetten sonra 2-1 geriden gelip mağlubiyeti durdurmak önemliydi. Hem moral motivasyon açısından ve hem de önümüzdeki haftalarda daha iyi işler yapmak açısından. İyi bir mücadele, iyi bir oyun. Çok kaliteli bir kadroyla oynuyorsunuz. Karagümrük çok kaliteli kadro. Durdurduk, çok fazla sıkıntı yaşamadık. Şenol hoca da oyunu değiştirmek için hep forvet aldı, onu da kutluyorum. Önümüzde tam 13 tane maçımız var, 6´sı içerde 7´si dışarda. Ben takımımdan memnunum. Özellikle geriye düştükten sonra verdikleri mücadele, istek arzu. Oyuna giren girmeyen çıkan oyuncular beni memnun ediyor. Özellikle mücadeleden memnunun. Uzun bir maraton 13 maça bakıyorum. Biz burada her maça talibiz. Bu takım da bunu yapacak güçte. Planladığımız oyun sistemi tuttu. Oyuncularımı kutluyorum iyi mücadeleden dolayı, yenseydik daha iyi olurdu."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atılay Canel'in açıklamaları

-Mesut Bakkal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-03-03 16:26:20



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