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Demir yolu tünellerinde buz temizliği

DHA

Demir yolu tünellerinde buz temizliği


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)BAKÜ-TiflisKars ve Doğu Ekspresi ile doğuyu batıya bağlayan, Çin'e yapılan ihracatın önemli geçiş noktalarından ErzurumKars demir yolunun Sarıkamış hattındaki tünellerde, yılın 5 ayı buzla mücadele ediliyor.
Kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kara yolu ağının yanı sıra demir yollarında da karla mücadele çalışması yapılıyor. Geçen yıllara göre daha az kar düşen bölgede, demir yollarında sıkıntı yaşanmazken, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere yaklaşması nedeniyle tünellerin içini dev buz sarkıtları kapladı. Pandemi yüzünden tren seferlerinin olmadığı ancak Çin'e ihracat malı taşınan ihracat trenlerinin geçtiği ErzurumKars güzergahındaki tüneller, ekipler tarafından sürekli temizleniyor.
2 BİN 270 RAKIMDA ZORLU MESAİ 
ErzurumKars demir yolunda 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, en fazla mesaiyi Sarıkamış ile Top Dağı istasyonları arasında, rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'nde yapıyor. TCDD 47'nci Yol Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde çekici poz otosu olarak bilinen araçla tünele ulaşıyor. Soğuk hava nedeniyle tünelin içinde yaklaşık 6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için güvenlik tedbirleri altında mesaiye başlayan çalışanlar, kazma küreklerle zorlu mesai yürütüyor. Daha büyük buz kütlelerini kırması için hilti kullanan işçiler, çalışırken söyledikleri türkülerle de yürekleri ısıtıyor. Olumsuz hava koşullarına rağmen Aşıt Tüneli'ndeki buzları kırdıktan sonra vagonlara yükleyen işçiler, uygun buldukları bölgeye de boşaltımı sağlıyor. Günlük buz mesaisini tamamlayan işçiler, arkadaşlarının demledikleri çayla hem ısınıyor hem de yorgunluklarını atıyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-03-04 09:14:09

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