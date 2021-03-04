İlçe protokolünden 107 yaşındaki Dürdane nineye ziyaret Kaymakam ve Belediye Başkanı 103. kurtuluş yıl dönümünde 107’lik nineyi evinde ziyaret ettiler

İlçe protokolü Aşkale'nin Ortabahçe köyünde oturan ve resmi kaynaklara yörede ilçenin en yaşlısı olarak bilinen Dürdane Farioğluna ziyaret gerçekleştirildi.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Dürdane Farioğlu'nu Ortabahçe köyünde bulunan evinde ziyaret ederek bir süre kendisiyle sohbet ettiler.

Aşkale Kaymakamı Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış, Aşkale'nin Düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yıl dönümü dolayısıyla bölgenin en yaşlı kadını olan 107 yaşındaki Dürdane Farioğlu'nu evinde ziyaret etti.



Kaymakam Murat Karaloğlu Farioğlu'na çiçek sundu

Ziyaret esnasında açıklama yapan ilçe Kaymakamı Karaloğlu, "Devletimizin yaşlı hasta ve engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı insanlarımızın her zaman yanındadır. Bizlerde kendilerinin sıkıntılarını ve dertlerine ortak olarak yaşlılarımızı ziyaret edip sohbet ederek ilçemizin en yaşlı insanı olan Dürdane annemize moral ziyareti gerçekleştirdik. Kadınların hayatlarında hak ettikleri yerlere gelmesi için yapılması gereken hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini belirten Karaloğlu "Kadınların yaşantılarında iyi bir seviyeye gelmelerini çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşma anlamı taşıdığına inanıyoruz. Tarih boyunca coğrafyamızda kadın, ana, bacı, eş olarak görülmüş, bunların yanında sevgi, saygı, sadakat ve samimiyetin timsali olarak görülmüşlerdir" dedi.

Belediye Başkanı Yaptırmış ise ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimiz tüm vatandaşlarımızın yanındadır, bizler devleti temsil noktasında bulunuyoruz, ilçemizdeki tüm insanlarımıza Devletimizin ve temsil ettiğimiz kurumların kanuni gücü çerçevesinde yine bölgemizdeki insanlarımıza gerekli yardımları yapıyor ve yapmaya da devam ediyoruz.Bizim kültürümüzde babamızdan, atamızdan bize kalan tek miras maneviyattır. Hal ve hatır sormayı, ahde vefayı biz onlardan gördük" dedi.

Ziyaret esnasında Dürdane Farioğlu kendisini ziyarete gelenlere ellerini açıp dua etti.

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